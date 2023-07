Pochi biglietti Coldplay su Ticketmaster e Vivaticket per concerto Roma 2024: esauriti, limiti e dritte

Sono durati poco i biglietti Coldplay su Ticketmaster e Vivaticket per concerto Roma 2024, con ticket presto esauriti, limiti e dritte per tutti. La prevendita dei biglietti dei concerti dei Coldplay a Roma ha fatto segnalare un sold out alquanto prevedibile, spingendo la band britannica ad aggiungere altre due date all’Olimpico di Roma, 15 e 16 luglio 2024, ma da pochi minuti è partita anche la vendita generale che ha visto un altro successo impressionante.

Altre dritte, dunque, dopo quelle dei giorni scorsi. Ricordiamo come durante il presale fosse possibile acquistare un numero massimo di quattro biglietti a testa per il concerto dei Coldplay a Roma, con la vendita generale il numero è stato aumentato a sei. Dalle 10 di oggi 28 luglio si è dato il via a questa vendita generale, con i biglietti che sono andati praticamente quasi del tutto esauriti.

In molti sono riusciti ad acquistare questi sei biglietti a testa, ma attenzione a chi li rimetterà poi in vendita su altri siti a prezzi maggiorati. Come accade in queste circostanze è possibile trovare dopo la vendita generale ufficiale, anche altri siti dove poter acquistare questi biglietti. Questo è accaduto già per i biglietti dei Coldplay dei concerti che si sono tenuti a Napoli e Milano, la stessa situazione si presenterà anche per le quattro date di Roma del 12,13, 15 e 16 luglio del 2024.

Diciamo che la scelta di sancire un numero massimo di ticket acquistabili per un concerto è una misura adottata dai promoter per garantire che il maggior numero possibile di fan possa avere accesso ai biglietti e che non ci sia una concentrazione eccessiva di biglietti in mano a pochi acquirenti. Sei biglietti a testa per la vendita generale dei concerti dei Coldplay è sembrato un numero equo, ma ovviamente attendiamoci prezzi ancor più alle stelle su altri store nei prossimi giorni.

C’è chi alla fine non è riuscito ad avere i biglietti né durante la prevendita e né al via della vendita generale, in questo caso l’ultima spiaggia riguarda proprio questi altri siti che daranno modo di acquistare i biglietti dei concerti dei Coldplay a Roma a prezzi decisamente più elevati. I biglietti Coldplay su Ticketmaster e Vivaticket per concerto Roma 2024 non torneranno in questi circuiti, dunque, ma altrove e molto presto.

