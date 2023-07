A quando prevendita e vendita generale dei biglietti Coldplay TicketOne per il concerto Roma 2024

Nuove indicazioni su quando inizia la prevendita e vendita generale dei biglietti Coldplay TicketOne per il concerto di Roma 2024. Chi non ha avuto modo di poter acquistare i biglietti per i concerti che i Coldplay terranno a Roma nel 2024, c’è la possibilità di riuscire in quest’impresa durante la vendita generale grazie all’aggiunta di due nuove date.

Riscontri su quando inizia la prevendita e vendita generale dei biglietti Coldplay TicketOne per il concerto di Roma 2024

Altri riscontri, dunque, dopo l’aggiornamento di ieri. Di fatti la prevendita ha segnato il sold out per le due date annunciate qualche giorno fa dalla band inglese, del 12 e del 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. In pochi minuti i biglietti sono andati a ruba e vista la grande richiesta sono state aggiunte altre due nuove date a Roma previste per il 15 ed il 16 luglio sempre allo Stadio Olimpico.

A questo punto, quando inizia la vendita generale dei biglietti Coldplay su TicketOne per il concerto di Roma 2024? Sì perché non bisogna dimenticare come ci siano anche biglietti disponibili per la vendita generale e questa avrà inizio alle ore 10.00 di venerdì 28 luglio, disponibile su TicketOne ed anche Vivaticket. Chiaramente è opportuno recarsi su tali siti almeno una mezz’oretta prima che l’evento della vendita generale dei biglietti Coldplay possa iniziare, in modo da avere il tempo di registrarsi con calma ed essere rapidi alle ore 10.00 quando saranno poi disponibili i vari biglietti.

La prevendita ha fatto già segnare un record di iscritti, a testimonianza di come ci sia voglia di ascoltare i Coldplay dal vivo. La band inglese è rimasta colpita dall’accoglienza riservatagli dal pubblico italiano, i concerti di Napoli e Milano sono stati un successo incredibile, per questo si è cercato di accontentare ancora i fan con nuove date anche per il 2024.

Continua quindi sul suolo italiano il tour dei Coldplay, questa volta ad essere protagonista assoluta sarà la Capitale, con lo Stadio Olimpico che si trasformerà in un palcoscenico delle grandi occasioni per uno show davvero mozzafiato. Non dimenticate quando inizia la vendita generale dei biglietti Coldplay su TicketOne per il concerto di Roma 2024, evento imperdibile. Ora dovremmo avere le idee più chiare su quando parte la prevendita e vendita generale dei biglietti Coldplay TicketOne per il concerto di Roma 2024

