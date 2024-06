Tra Annalisa arrestata, Tananai e crisi con il marito: tante inesattezze sulla cantante

Ci sono diverse fake news a proposito di una tra le artiste più popolari del momento in Italia, considerando il fatto che in questo periodo si parla ad esempio di Annalisa arrestata, ma anche del presunto flirt con un altro cantante, vale a dire Tananai, fino ad arrivare alla fantomatica crisi con il marito. Da quello che risulta fino a questo momento, sono soltanto tante inesattezze sulla cantante, in merito ad una serie di congetture che non hanno fonti allo stato attuale dei fatti.

Si parla di Annalisa arrestata, flirt con Tananai e crisi con il marito: tante bufale sulla cantante

Andiamo con ordine e partiamo proprio dai post che sembrano rimandarci ad Annalisa arrestata, nonostante l’artista non abbia avuto e tuttora non abbia alcun problema con la legge. Una vicenda che ricorda molto, come struttura e come finalità, quella che vi abbiamo riportato non molte settimane fa a proposito di Virginia Raffaele. A dirla, tutta, in precedenza la stessa fake news aveva coinvolto anche Chiara Ferragni, con pezzi acchiappaclick che in realtà hanno sempre rimandato a contenuti dove venivano suggeriti investimenti finanziari.

Detto questo, archiviando le voci su Annalisa arrestata, continuano a prendere piede indiscrezioni sul presunto flirt tra la cantante e Tananai. Complici alcune collaborazioni lavorative tra i due ed il fatto che, in scena, abbiamo dimostrato di avere una certa intesa, qualcuno sta mettendo in giro la voce secondo cui ci sarebbe dell’altro tra loro. Rumors che, però, non hanno alcuna fonte autorevole alle spalle.

Connessa a questa notizia priva di fondamento, poi, troviamo anche le indiscrezioni sulla crisi con il marito, di cui si sa davvero poco. Anche in questo frangente, però, siamo al cospetto di post social rilanciati senza basi solide. Insomma, le fake news del giorno vanno oltre i soliti clickbait relativi ad Annalisa arrestata, stando a quanto trapelato fino a questo momento.

