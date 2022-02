Totalmente travisate le parole di Crisanti sui morti vaccinati: solita strategia dei NoVax

Ci state segnalando in massa un intervento di Crisanti su LA7, durante la trasmissione ‘L’aria che tira‘ condotta da Myrta Merlino, con alcune uscite del microbiologo a proposito dei morti vaccinati. Dopo le polemiche dei mesi scorsi con Salvini, dunque, apprendiamo in primis che oggi 3 febbraio lo stesso Crisanti sia diventato improvvisamente una voce autorevole per i NoVax. Quasi due anni di insulti e sbeffeggiamenti, con relativa purificazione al primo virgolettato gradito. Tra l’altro del tutto decontestualizzato rispetto ad un più ampio discorso.

I NoVax decontestualizzano le parole di Crisanti sui morti vaccinati

Come sempre avviene in circostanze simili, personaggi e siti NoVax stanno estraendo una frase di Crisanti a proposito dei morti vaccinati, per farne un nuovo mantra. Sostanzialmente, il divulgatore scientifico è diventato icona e riferimento per questi cercatori di like, donazioni e voti in ambito politico per aver detto che la maggior parte delle persone morte martedì scorso sarebbero persone vaccinate. L’intervento del diretto interessato lo potete consultare direttamente sul sito di LA7.

Cosa sfugge a questi personaggi? Svariati punti. Iniziamo col dire che Crisanti mercoledì abbia parlato delle persone che hanno perso la vita martedì. L’errore di fondo è che lui, in un arco temporale così ristretto, non possa avere dati minimamente attendibile sulla percentuale di decessi tra vaccinati e non vaccinati. Premesso questo, e non ci sembra un dettaglio da sottovalutare, con meno del 10% degli over 12 ancora senza vaccino, è inevitabile che la percentuale di morti vaccinati tenda a crescere con il trascorrere dei mesi.

Ancora, ci sono almeno altri due fattori che non vengono puntualmente considerati dai sitarelli NoVax. Il primo è che Cristanti parli sì di 20 o 30 morti non vaccinati rispetto al totale, ma limita questa stima (come detto prima, approssimativa e senza riscontri ufficiali) alle persone ricoverate in terapia intensiva. Ogni giorno, purtroppo, abbiamo persone decedute con o per il Covid senza un precedente ingresso in terapia intensiva.

Infine, quando Crisanti parla di morti vaccinati, non isola il dato su coloro che hanno la terza dose, i quali possono indubbiamente contare su una maggiore protezione, oltre al fatto che il microbiologo contestualizzi il discorso alle persone vulnerabili. Ricapitolando, ha poco senso che i NoVax esaltino la sua uscita.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.