Tornano le voci su Madame SiSi morta: stavolta Carlo Tessari pare averci lasciato

Occorre tornare su un argomento che, in passato, abbiamo affrontato in modo completamente diverso, visto che già in un’occasione si è parlato di Madame SiSi morta. Il riferimento cade su Carlo Tessari, personaggio probabilmente non noto al grande pubblico, ma che sui social è stato in grado di costruirsi una certa fama con il trascorrere degli anni. A differenza di quanto riportato ad ottobre 2023, quando sul nostro sito abbiamo smentito i rumors sulla sua scomparsa, oggi la situazione appare purtroppo diversa.

Riecco le voci su Madame SiSi morta: questa volta Carlo Tessari pare averci lasciato per sempre

Abbiamo effettuato un primo check sui rumors e, pur non volendo utilizzare tag netti come “notizia vera” o “bufala”, sentiamo di sbilanciarci maggiormente verso una direzione pessimista. A differenza di quanto riscontrato in autunno, infatti, in questo frangente troviamo anche fonti locali nel bresciano pronte a confermare che Madame SiSi, nome d’arte si Carlo Tessari, sarebbe venuta a mancare questa mattina in seguito ad una lunga malattia.

Resteremo con gli occhi aperti sulla vicenda, ma è giusto premettere che l’ottimismo di cinque mesi fa (quando alla base della fake news c’erano evidentemente notizie su uno stato di salute non propriamente promettente), oggi 11 marzo stia lasciando spazio all’apprensione giustificata. Il trend social, per una volta, appare più “forte” ed anche i vari messaggi con l’ultimo saluto a Madame SiSi evidenziano uno stato dei fatti abbastanza chiaro.

Per chi non lo sapesse, Madame SiSi era diventata una figura centrale, oltre che proprietaria del noto locale di Desenzano del Garda Art Club. Luogo di ritrovo per coloro che amano trasgredire. Carlo Tessari è diventato noto anche grazie a svariate collaborazioni con personaggi famosi e programmi tv, senza dimenticare le apprezzabili campagne contro alcol e droga. Restiamo in attesa di ulteriori riscontri sulle voci di oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.