Tornano le valigie Samsonite Omni PC a 1,95 euro: truffa più che evidente

Si sta riaffiacciando proprio in questi giorni una vecchia truffa che a quanto pare fa ancora molte vittime, visto che si parla con insistenza delle fantomatiche valigie Samsonite Omni PC a 1,95 euro. Una minaccia più che evidente, che richiede per forza di cose un approfondimento da parte nostra. Incredibile a dirsi, ma nel 2023 ancora tante persone quando si imbattono in determinati post hanno la sensazione di poter sfruttare l’affare del secolo, senza raccogliere informazioni sufficienti per evitare di andare incontro a brutte sorprese.

Altra ondata di messaggi sulle valigie Samsonite Omni PC a 1,95 euro: truffa molto evidente anche oggi

Situazione che abbiamo già trattato durante la stagione estiva sul nostro sito, a testimonianza del fatto che la truffa in questione sia ormai un classico qui in Italia. Di sicuro, sui canali ufficiali dell’azienda mancano nel modo più assoluto riferimenti ad un’iniziativa del genere, come prova ulteriore del fatto che ci ritroviamo davanti all’idea di malintenzionati. Come accennato in precedenza, del resto, non è certo la prima volta che si sfruttano piattaforme come WhatsApp e Facebook per diffondere falsità.

Nel caso specifico di oggi, sappiamo che si parli di presunte valigie Samsonite Omni PC a 1,95 euro soprattutto su Facebook. Nel tentativo di provare a convincere i più scettici, il tutto viene presentato come promozione Amazon. Peccato che all’interno dello store manchino rifermimenti alla finta offerta. Il link, non in modo casuale, rimanda ad una pagina web che non ha nulla a che vedere con il noto store che opera sul web.

Insomma, state alla larga da tutti quei post che parlano di valigie Samsonite Omni PC a 1,95 euro, indipendentemente dal fatto che la comunicazione vi possa arrivare da WhatsApp o da Facebook. Al momento del pagamento di questa piccola cifra, infatti, finirete per consegnare i dati della vostra carta di credito ai truffatori, che la ripuliranno nel giro di poche ore.

