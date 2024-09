Tornano i problemi con login NoiPA per accedere a cedolino e stipendio: riscontri sull’assistenza

Pare siano nuovamente attuali i problemi con login NoiPA per accedere a cedolino e stipendio, al punto che, come sempre avviene in questi casi, in tanti vorrebbero ottenere maggiori informazioni a proposito dell’assistenza. In questo senso, occorre capire come ottenere un riscontro diretto dallo staff, affinché si possa comprendere quanto sia diffuso il disservizo e, soprattutto, quanto tempo occorra affinché tutto possa essere ripristinato dai tecnici. Ecco perché bisogna non lasciare nulla al caso.

Riecco i problemi con login NoiPA per accedere a cedolino e stipendio: indicazioni sull’assistenza

Questione che abbiamo trattato a più riprese nel corso degli ultimi mesi, come si può notare attraverso i nostri report condivisi soprattutto in primavera, quando la piattaforma in questione è andata in difficoltà con maggiore frequenza rispetto ad altri periodi. Dunque, se da un lato appare oggettivo che si riscontrino problemi con login NoiPA per accedere a cedolino e stipendio, al contempo i dettagli sull’assistenza ci consentono di individuare la strada migliore per ottenere risposte.

Non è un caso che in queste ore ci si imbatta in segnalazioni tipo quella che segue: “A chi bisogna rivolgersi per segnalare un problema? Sono giorni che noipa non funziona con Lepida, ho inviato modulo di segnalazione ma non arriva mail di conferma, scritto qui su facebook e non rispondono. A chi bisogna rivolgersi?“.

Il team NoiPA, almeno sui social, ha provato a fare chiarezza in merito: “L’assistenza rimane il canale più adeguato per risolvere problematiche di questo tipo. Tramite questa pagina, infatti, non possiamo verificare casi specifici. Prova ad utilizzare la webform dall’area pubblica del portale (senza effettuare il log in) o ad aprire direttamente il seguente link diretto al modulo di contatto https://bit.ly/ModulodiContatto. Inoltre, è possibile contattare la nostra assistenza anche attraverso il numero telefonico 06-85960180“.

Dunque, fate attenzione ai problemi con login NoiPA per l’accesso a cedolino e stipendio, ma soprattutto tenete a mente cosa fare per avere un riscontro diretto dall’assistenza

