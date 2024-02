Torna il tormentone della compagna di Lorella Cuccarini ed imprecisioni sui figli

Si parla con insistenza in queste ore di una vecchia questione come quella della compagna di Lorella Cuccarini, rendendo attuale anche alcune imprecisoni sui figli. La storica conduttrice e ballerina da sempre si ritrova al centro di fake news o di post acchiappaclick, come abbiamo avuto modo di constatare alcuni mesi fa, quando sui social ha preso piede l’idea che potesse essere stata ricoverata in ospedale. In realtà, come abbiamo spiegato a suo tempo, tutta la storia risaliva a fatti vecchissimi.

Genesi della bufala sulla compagna di Lorella Cuccarini e tante imprecisioni sui figli

Provando ad analizzare le singole questioni, inevitabilmente tornate ad essere calde oggi 9 febbraio in occasione della sua apparizione in vista della quarta serata al Festival di Sanremo. Basti pensare che da anni, sui social, circoli una clamorosa fake news relativa alla fantomatica compagna di Lorella Cuccarini. In particolare, la sua figura viene sentimentalmente accostata a quella di Roberta Bruzzone, altro personaggio televisivo noto al grande pubblico, parlando di uno dei massimi esperti in Italia nel mondo criminale.

Nessuna delle due ha mai avuto uscite pubbliche o atteggiamenti potenzialmente in grado di alimentare queste indiscrezioni, ma evidentemente ciò non è bastato a porre un freno ai rumors. Dal nostro punto di vista, torniamo ancora una a smentire quanto riscontrato in rete negli anni.

Medesimo discorso, anche se leggermente diverso, può essere fatto sui figli di Lorella Cuccarini. Qualcuno afferma che Chiara Capitta abbia dichiarato di essere attratta dalle donne, ma la sua uscita è stata stravolta, avendo semplicemente affermato di potersi potenzialmente innamorare sia di un uomo, sia di una persona del suo stesso sesso.

Insomma, tra figli e vita sentimentale, stanno puntualmente tornando alla ribalta post sulla ballerina con titoli farlocchi, senza tralasciare le solite bufale. Diamoci un taglio soprattutto sulla storia riguardante la finta compagna di Lorella Cuccarini.

