Torna attiva la pagina Facebook di Enrico Montesano: cosa è successo nelle ultime settimane

Sta tornando attiva la pagina Facebook di Enrico Montesano in questi giorni. Dopo settimane di tentativi a vuoto da parte dei suoi fan, infatti, di recente chi segue l’attore romano può nuovamente raggiungere quella che negli ultimi due anni è diventata una vera e propria community. Dunque, una situazione che va chiarendosi ed un epilogo che smentisce coi fatti tutti coloro che avevano dato per scontato il ban da parte del social network in via definitiva. Parlando a conti fatti anche di censura e di altre problematiche.

Cosa è capitato alla pagina Facebook di Enrico Montesano a febbraio?

Ecco perché stamane diventa importante esaminare gli ultimi aggiornamenti relativi alla pagina Facebook di Enrico Montesano. Cosa è accaduto nelle ultime settimane? Per quale ragione l’attore è scomparso dal noto social network di recente? Da parte sua, nessuna comunicazione ufficiale in merito. Tuttavia, rispetto al nostro ultimo articolo sulla vicenda, possiamo aggiungere qualche informazione extra per mettere a fuoco la vicenda.

Partiamo dal presupposto che tantissimi post di Enrico Montesano, precedentemente pubblicati su Facebook, ora siano rimossi. Gli ultimi, prima del suo ritorno ad inizio marzo, risalgono addirittura ad ottobre 2021. Eventuali “sanzioni” del social network non funzionano così, senza dimenticare che a febbraio la pagina in questione sia risultata disponibile all’estero. Insomma, tutto lascia pensare che sia stato l’attore a nasconderla, almeno qui in Italia, per motivazioni che ad oggi restano oscure.

Staremo a vedere se dal diretto interessato arriveranno o meno comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista. Non abbiamo certezze assolute su cosa sia capitato in queste settimane alla pagina Facebook di Enrico Montesano, anche se in tanti hanno ipotizzato che ci sia stato un passo indietro da parte sua per le polemiche hanno avvolto suo figlio. Chiaro il riferimento al post di quest’ultimo sulle bare di Bergamo, con conseguenze pesanti per lui.

