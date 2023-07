Tormentone su Madonna morta oggi: come sta la cantante dopo il ricovero

Era solo questione di tempo prima che la bufala prendesse piede e, puntualmente, le voci su Madonna morta sono arrivate sui social. Complici alcuni malintesi del passato, quando la cantante venne confusa addirittura con Maradona per errori più o meno voluti di battitura, qualcuno ha pensato che la star fosse passata a miglior vita dopo il ricovero che nei giorni scorsi ha creato non poche apprensioni tra i suoi sostenitori. In linea puramente teorica, dovrebbe essere fuori pericolo.

Smentiamo i post ingannevoli su Madonna morta oggi: come sta la cantante ad una settimana dal ricovero

A rendere ancora più preoccupanti alcuni post che hanno alimentato il tormentone su Madonna morta oggi, ovviamente, i fatti di cronaca accertati. Una sindrome influenzale durata settimane e non curata in modo adeguato, nel tentativo di non mettere in discussione l’ormai imminente tourné, al punto da creare i presupposti per il ricovero in terapia intensiva. Non è stato un momento semplice per lei, al punto da porsi più di una domanda sulle sue condizioni.

Come sta la cantante dopo il ricovero? Se da un lato possiamo smentire il clickbait su Madonna morta, allo stesso tempo non vanno sottovalutati gli ultimi aggiornamenti di TMZ, secondo cui fa ancora fatica ad alzarsi dal letto, oltre a vomitare con preoccupante costanza. Inutile dire che verrà monitorata incessantemente nei prossimi giorni, sperando di potervi dare aggiornamenti positivi nel più breve tempo possibile.

Va a chiudersi, dunque, una settimana caratterizzata da molte bufale di questo tipo, frutto di titoli acchiappaclick. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa a proposito di Sandra Milo, anche lei data per spacciata. Oggi tocca ai post ingannevoli su Madonna morta, ma la cantante non dovrebbe più essere in pericolo di vita dopo aver vissuto una settimana non poco complicata per una febbre sottovalutata.

