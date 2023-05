Tormentone su 6ix9ine gay: non hanno nulla di meglio a cui pensare

Il tormentone del giorno sui social riguarda 6ix9ine gay, essendo finito al centro di un video per adulti di stampo omosessuale secondo alcuni utenti Twitter. Si tratta dell’inziativa di troll online, come riportato in queste ore da diverse fonti. Il controverso rapper è noto per il suo aspetto colorato e le sue folli gesta definite da molti come vere e proprie buffonate. Fa spesso notizia per il suo comportamento stravagante.

6ix9ine gay fa rumore anche perché il diretto interessato è solito fare affermazioni che la gente ritiene ridicole. In alcini casi, anche per l’utilizzo eccessivo di insulti. Tuttavia, recentemente si è ritrovato a fare tendenza online per un motivo inaspettato. Apparentemente, 6ix9ine ha una somiglianza estremamente forte star gay nota nel mondo del porno. Al punto che alcuni affermano sia la stessa persona.

Ora tocca alla questione 6ix9ine gay: sarebbe meglio pensare ad altro

Come sempre avviene quando si affrontano tematiche simili sui social, stando anche a quanto vi abbiamo riportato a suo tempo con Mahmood e Blanco, la polemica è sempre dietro l’angolo. Il singolare malinteso ha preso piede su Twitter, ovviamente. Sulla piattaforma è iniziato a circolare un video molto spnto con un attore porno che mostrava una sorprendente somiglianza fisica con il rapper di Brooklyn.

Sebbene da allora il video sia stato cancellato, a testimonianza del fatto che le allusioni su 6ix9ine gay abbiano condotto tutti verso la più classica delle fake news, il contenuto ha suscitato ulteriori discussioni sulla sessualità del rapper in questione. I fan che sono intervenuti nei vari post a tema hanno condiviso una foto del vero rapper che bacia un altro uomo sulla guancia. Ciò ha portato a conversazioni e trolling sull’orientamento sessuale del rapper, aggiungendosi alla spinta virale e al brusio online che ha caratterizzato le ultime ore all’interno della nota piattaforma.

