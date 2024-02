Tocca a Paola Cortellesi da Fazio a ‘Che tempo che fa’ finire al centro di scam finanziari

Pare essere arrivato il turno di Paola Cortellesi da Fazio a ‘Che tempo che fa’, tra i VIP destinati a finire al centro di scam finanziari. Attenzione alle solite fake news in cui vengono coinvolti volti conosciuti del mondo dello spettacolo, con un chiaro spartito che viene seguito ogni volta per ingannare gli utenti meno attenti.

La ruota gira e si ferma Paola Cortellesi da Fazio a ‘Che tempo che fa’: riecco gli scam finanziari

Si tratta nuovamente di scam finanziari, come osservato di recente con Virginia Raffaele. Questa volta è toccato a Paola Cortellesi ritrovarsi a fare i conti con la notizia shock di guadagni milionari attraverso siti di investimenti, è la classica truffa a cui purtroppo molti utenti hanno abboccato. Lo stratagemma utilizzato dai truffatori è sempre lo stesso, si prendono immagini reali di vecchie interviste dei diretti interessati per poi inserirle all’interno di questo articolo truffa, dove appunto si sponsorizza questi siti di investimenti fasulli.

Nel caso di Paola Cortellesi la finta intervista è stata presa da Che tempo che fa, dove si nota anche Fabio Fazio pronto a farle domande su come guadagnare soldi facili attraverso questi investimenti. Esistono addirittura dei video in cui si utilizza l’intelligenza artificiale per far pronunciare frasi a riguardo ai diretti interessati.

Chi insomma non è pratico di queste fake news può cascarci tranquillamente. Ormai non si pensa solo a prelevare immagini reali dei protagonisti di queste truffe riguardanti siti di investimenti, ma si sfrutta la tecnologia per rendere il tutto ancora più realistico.

Paola Cortellesi, suo malgrado, si ritrova in questi giorni a circolare soprattutto su Facebook con questa notizia shock riguardante guadagni milionari su alcuni siti di investimenti. Si sta cercando di sfruttare anche proprio la popolarità di quest’attrice che, con il suo primo film da regista C’è ancora domani, è diventata al centro dell’attenzione mediatica nel nostro Paese e non solo.

L’obiettivo dei truffatori è quindi puntare sul personaggio del momento, per renderlo protagonista della solita truffa online sui guadagni facili. Una consuetudine che non sembra arrestarsi nemmeno con i continui articoli volti a smascherare tale meccanismo.

Purtroppo sempre più utenti cascano in questa trappola e rischiano di ritrovarsi con truffe importanti. Diamoci un taglio, anche oggi, con Paola Cortellesi da Fazio a ‘Che tempo che fa’, in merito agli scam finanziari.

