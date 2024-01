Conosciamo gli scam finanziari dopo il caso Virginia Raffaele da Fazio: truffa intramontabile

Da mesi vi diciamo che la storia di Virginia Raffaele ospite da Fazio e pronta rivelare cose strane sulla Banca Centrale a “Che tempo che fa“, a conti fatti, ruoti attorno ad una bufala clamorosa. In questo frangente, però, si sconfina facilmente nel campo della truffa, in quanto chi ha messo in piedi l’infrastruttura virtuale ha deciso di puntare sugli scam finanziari. Insomma, oggi vogliamo conoscere meglio questa pratica più che soffermarci su temi che abbiamo approfondito già la scorsa settimana.

Cosa sappiamo sugli scam finanziari dopo il caso Virginia Raffaele da Fazio: truffa costante che coinvolge “Che tempo che fa” e Banca Centrale

Quali sono le nozioni attualmente note a proposito degli scam finanziari dopo il caso Virginia Raffaele da Fazio. Come tutti sanno, siamo al cospetto di una truffa intramontabile, che cita sia la trasmissione “Che tempo che fa”, durante la quale l’imitratrice avrebbe fornito consigli finanziari agli spettatori, sia la Banca Centrale, contro la quale il noto volto televisivo si sarebbe scagliata. Ovviamente, è tutto inventato per rimandarci ad una pagina web che richiama elementi grafici di Repubblica.

Ed è proprio in questa pagina che prendono corpo gli scam finanziari, in quanto l’esca riguarda il presunto arresto di Virginia Raffaele. Oltre ad essere tutto falso, la landing page ci mostra in realtà dritte per dare i nostri soldi a chi li potrebbe far fruttare. In questo frangente, il discorso gravita quasi sempre attorno a depositi online, transazioni non sicure (in quanto non è possibile risalire al destinatario), fino ad arrivare ad agenzie di brokeraggio e portafogli virtuali di criptovalute.

Staremo a vedere se ci sarà una presa di posizione ufficiale da parte di Virginia Raffaele per i post virali secondo cui, da Fazio, avrebbe parlato di consigli finanziari sfruttando “Che tempo che fa” e schierandosi contro la Banca Centrale.

