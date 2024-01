Bufale tra Virginia Raffaele morta, da Fazio a ‘Che tempo che fa’ e cosa ha detto sulla Banca Centrale

Ne abbiamo parlato a più riprese negli ultimi tempi, come emerge anche da alcuni recentissimi report che trovate sul nostro sito, ma oggi dobbiamo aggiungere al mosaico la voce su Virginia Raffaele morta. Come se non bastassero gli innumerevoli post su Facebook, in cui si parla di una presunta apparizione alla trasmissione di Fabio Fazio, ovvero “Che tempo che fa”, durante la quale avrebbe parlato male della Banca Centrale, ora anche la madre di tutte le fake news. Fondamentale fare chiarezza in un contesto di questo tipo.

Tante fake news tra Virginia Raffaele morta, da Fazio a ‘Che tempo che fa’ e cosa ha detto sulla Banca Centrale in tv

Cosa ha detto Virginia Raffaele e perché oggi la danno per morta? Andiamo con ordine, perché da alcune ore a questa parte girano alcuni post che sembrano indirizzarci verso l’ultimo saluto alla nota conduttrice ed imitatrice. Così non è, in quanto è viva e vegeta, pronta ad allietare le nostre serate con il suo programma televisivo. Non è il primo personaggio famoso che si ritrova al centro di queste notizie totalmente false, ma non sarà neanche l’ultimo visto il triste trend che ha preso piede sui social.

Detto questo, cosa ha detto Virigina Raffaele sulla Banca Centrale mentre era ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”? Anche qui solo bufale su bufale, in quanto la sua ospitata risale ormai a molto tempo fa e, come abbiamo ribadito in diverse circostanze, non ha mai parlato di investimenti finanziari. A conti fatti, si tratta solo di un trucchetto elaborato da terzi, per incuriosire il pubblico e per rimandarli tramite Facebook ad una pagina web in cui vengono appunto suggerite delle piattaforme per portare a termine investimenti.

Dunque, l’aggiunta della fake news su Virginia Raffaele morta è utile per ribadire non abbia mai parlato di investimenti da Fazio a ‘Che tempo che fa’. Tantomeno parlando male della Banca Centrale.

