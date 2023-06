La ruota gira sempre più veloce a proposito dei personaggi famosi per i quali temiamo un triste destino, al punto che oggi 1 giugno si parla con insistenza di Donatella Rettore morta. Un’intervista del passato utile per creare titoli di articoli assai furbi, conditi dalla malattia della cantante di cui si è parlato negli anni scorsi. Questo il mix tramite il quale le solite testate puntano a catturare lettori con il solito approccio acchiappaclick, in linea con quanto abbiamo osservato negli ultimi giorni a proposito di Marcella Bella.

Ingannevole approccio su Donatella Rettore morta: precisiamo sulla malattia e sulle sue dichiarazioni

Dunque, parlare di Donatella Rettore morta vuol dire alimentare quella che ad oggi è in tutto e per tutto una fake news. Cerchiamo di essere molto chiari, in quanto chi menziona la cantante, aggiungendo “il Paese piange per la sua scomparsa, non sembra esserci più nulla da fare“, sta cercando chiaramente di ingannarvi. Come? Lasciando credere che l’artista sia morta, salvo poi precisare solo all’interno del pezzo che in realtà ci si riferisca ad altro.

Non smetteremo mai di rispondere colpo su colpo a questi articoli, sperando che i nostri lettori riescano a risalire alla fonte bufalara, per poi inserirla nella propria e personale blacklist. Noi non li nomineremo per evitare di fargli pubblicità, ma è chiaro che questo modo di fare “giornalismo” non sia corretto, complice il fatto che tanti utenti purtroppo ancora oggi facciano fatica ad approfondire un argomento prima di emettere a loro volta delle sentenze.

Senza contare il rischio connesso all’effetto “al lupo al lupo”. In presenza di una notizia vera di questo genere, infatti, il rischio è che con il trascorrere dei mesi la gente inizi a non credere anche alle uscite autentiche. Dal canto nostro, non possiamo fare altro che smentire le voci su Donatella Rettore morta. Fermo restando la malattia degli ultimi anni che l’ha condizionata, in riferimento alla talassemia. Stiamo parlando della patologia del sangue capace di provocare una anemia cronica.

