Tiziana Panella lascia Tagadà per malattia: strane ipotesi su conduttrice malata ed in rotta con LA7

Stanno prendendo nuovamente piede indiscrezioni assolutamente prive di fondamento, come le voci secondo cui Tiziana Panella lascia Tagadà. C’è chi parla di malattia, esattamente come avvenuto nei mesi scorsi in occasione di un’altra finestra durante la quale la conduttrice venne meno (ne abbiamo parlato con un altro articolo a suo tempo), ma anche chi va oltre i rumors inerenti la giornalista malata. Come sempre avviene in questi casi, ci si sbilancia sul nulla, con la prospettiva magari di rivederla negli studi di LA7 a breve termine.

Affermano che Tiziana Panella lascia Tagadà per malattia, ma sono solo singolari ipotesi su conduttrice malata ed in piena rottura con LA7

Andiamo con ordine, perché i post secondo cui Tiziana Panella lascia Tagadà per malattia non trovano riscontri oggi 6 dicembre. Se parliamo di “nessuna fonte” con la mascherina della foto che trovate ad inizio articolo, tutto è riconducibile ad un dato oggettivo. Ad oggi, infatti, quelle che circolano sui social sono solo strane ipotesi su conduttrice malata ed in rotta con LA7. Tra le altre cose, non è la prima volta che ci ritroviamo in una situazione del genere.

Evidentemente, qualcuno manifesta più una volontà che una notizia concreta quando ritiene che Tiziana Panella lascia Tagadà per malattia. Come spesso avviene con personaggi simili, infatti, abbiamo una porzione di pubblico che tende a politicizzare qualsiasi cosa, associando una conduttrice ad una corrente politica invece di un’altra. E così si creano antipatie che, a loro volta, possono alimentare in modo non corretto indiscrezioni di questo tipo.

Dal nostro punto di vista possiamo soltanto dire che i rumors secondo Tiziana Panella lascia Tagadà per malattia siano totalmente privi di fonti. Ecco perché occorre stoppare sul nascere le strane ipotesi che hanno preso piede di recente in merito alla conduttrice malata, o addirittura in piena rottura con LA7. Come avvenuto con Giletti. Del resto, nella puntata del 5 dicembre, disponibile sul sito ufficiale, si parla in modo generico di semplice sostituzione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.