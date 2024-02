Timori su Zdenek Zeman morto dopo la sua malattia, ma è solo uno stratagemma

Si parla con insistenza di Zdenek Zeman morto in queste ore, in seguito alla malattia che ha portato dapprima all’operazione al cuore, fino ad arrivare alla decisione dell’ex allenatore di Foggia e Lazio, che ha deciso di abbandonare il mondo del calcio. Esattamente come avvenuto pochi giorni fa, quando sul nostro sito abbiamo parlato della fantomatica scomparsa di Michel Platini, bisogna concentrarsi su specifici post apparsi sui social, coi quali si ha la netta sensazione che il tecnico sia venuto a mancare.

Si pensa a Zdenek Zeman morto dopo la sua malattia, ma è solo la solita strategia di alcune pagine social

Come nasce il malinteso di oggi su Zdenek Zeman morto dopo la sua malattia? Stando a quanto vi abbiamo anticipato con il nostro titolo di oggi, dovrebbe trattarsi solo di uno stratagemma utilizzato da pagine Facebook, con il chiaro intento di generare visualizzazioni per un sito esterno. In pratica, la notizia del momento si riferisce al fatto che abbia detto addio al mondo del calcio, ma è chiaro che le recenti novità sulla sua salute possano trarre in inganno.

Senza girarci troppo attorno, infatti, pubblicare una foto dell’allenatore, accompagnandola al messaggio “addio Mister”, per forza di cose ci lascia immaginare lo scenario peggiore. Così facendo, si è diffusa in pochi minuti la sensazione che ci si ritrovasse al cospetto dell’annuncio su Zdenek Zeman morto. Per fortuna, le cose non stanno così e chi ha creato il post in questione ha provato semplicemente a creare un fraintendimento, in modo da rimandare alla pagina linkata nei commenti per sciogliere ogni dubbio.

Dunque, allo stato attuale non ci sono fonti autorevoli in grado di confermare i rumors su Zdenek Zeman morto. Al punto che l’articolo incriminato, una volta consultato, ci dice solamente che l’alleantore dopo la recente malattia con relativa operazione delicata abbia deciso di lasciare il mondo del calcio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.