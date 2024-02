Adesso tocca a Michel Platini morto, ma le ultime notizie di oggi svelano la bufala

Il tormentone di oggi verte su Michel Platini morto, ma a conti fatti si tratta solo dell’ennesima bufala di questo scorcio iniziale di 2024. Un po’ come vi abbiamo riportato lo scorso fine settimana con Niko Pandetta, sul web prendono piede alcune voci totalmente infondate, nonostante le ultime notizie sui singoli personaggi presi di mira non confermino in alcun modo quanto riportato dal perditempo di turno. Abbiamo osservato già in passato situazioni simili, che oggi 13 febbraio vanno analizzate più da vicino.

Questa volta tocca a Michel Platini morto, ma le ultime notizie di oggi confermano la bufala del momento

Dunque, in queste ore pare toccare a Michel Platini morto, ma le ultime notizie di oggi per fortuna stanno svelando la bufala. Nessuno ne parla, senza contare il fatto che i suoi canali social ufficiali non menzionano in nessuna forma fantomatici problemi di salute. Insomma, l’ex calciatore francese, diventato famoso in Italia per la sua esperienza con la maglia della Juventus, è vivo e vegeto. Ha avuto non pochi problemi da dirigente nel mondo del calcio, ma questo non vuol dire che stia male.

La bufala su Michel Platini morto ha un’origine molto precisa, visto che la preoccupazione di coloro che hanno imparato ad amarlo con il trascorrere degli anni è aumentata quando su YouTube è apparso un video proprio con il titolo dell’annuncio tanto temuto dagli appassionati. Sempre più spesso, infatti, le fake news vengono alimentate attraverso questa piattaforma, con il chiaro intento da parte degli autori di procurarsi facili visualizzazioni. Le stesse che vengono poi convertite in entrate pubblicitarie.

Ricapitolando, allo stato attuale non ci sono ragioni per credere alle indiscrezioni su Michel Platini morto, considerando il fatto che le ultime notizie sulle sue condizioni non gettano neppure le basi per temere il peggio a proposito dell’ex calciatore francese. Andiamo avanti, come sempre.

