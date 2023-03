TikTok chiude dopo essere stato vietato ai minorenni: confusione sugli ultimi provvedimenti

TikTok chiude, anzi, viene vietato ufficialmente ai minorenni. Registriamo grande confusione in queste ore, dopo alcune decisioni che sono state prese in effetti dai vertici di questo colosso. L’applicazione più utilizzata tra i giovanissimi risulta essere TikTok, con tanti contenuti generati proprio dai minorenni.

Disinformazione su TikTok chiude dopo essere stato vietato ai minorenni

Ancora disinformazione ai confini della bufala a proposito di TikTok, come abbiamo avuto modo di constatare ad inizio febbraio in merito al presunto decesso di Peter Ace, noto personaggio all’interno di questa piattaforma qui in Italia. Ora però cambieranno un po’ di cose proprio per tutelare il benessere dei minori ed è stato lo stesso team di sviluppo di TikTok ad arrivare ad una conclusione così drastica: i minori di 18 anni potranno utilizzare l’app per un tempo di 60 minuti al giorno.

TikTok è arrivata a tale conclusione dopo aver consultato le ricerche accademiche degli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital. Troppo tempo trascorso sull’app risulta essere dannoso per la salute dei minorenni che poi occupano il numero maggiore degli utenti iscritti a TikTok. Dalle prossime settimane apparirà quindi sullo schermo dei minorenni che utilizzano TikTok una notifica in cui si imporrà il limite di 60 minuti al giorno per l’app.

Si avrà l’opportunità di poter eliminare questa limitazione, anche se si proporrà un prolungamento fino a 100 minuti. Si potrà poi nel caso, dopo aver superato il limito quotidiano, chiedere un codice per sbloccare l’app. Bisogna anche ricordare come tra le altre funzioni già attive a tutela dei minori ci sia lo stato privato degli account per gli under 15, la messaggistica interna aperta solo agli over 16 e i live solo per gli over 18. I genitori potranno però essere attivi in questo controllo dell’utilizzo di TikTok da parte dei minorenni, imponendo una variazione del minutaggio quotidiano. Dunque, falsi i post “TikTok chiude”.

