Il tiktoker Peter Ace “morto in un incidente”, la smentita sui social: “Una fake news”

Nella giornata di ieri, domenica 5 febbraio, sui social è rimbalzata una notizia secondo la quale il tiktoker Peter Ace sarebbe “morto in un incidente”, con tanto di servizio trasmesso al telegiornale e una foto che lo avrebbe ritratto all’ospedale.

Il silenzio social dell’influencer ha subito fatto scattare l’allarme tra i fan, per questo il diretto interessato ha pensato di tranquillizzare tutti con un video-messaggio senza tralasciare un certo e comprensibile tono di critica nei confronti di chi ha diffuso la fake news.

Il tiktoker Peter Ace “morto in un incidente”?

No, si è trattato di una fake news. Eppure si TikTok per alcune ore ha spopolato la notizia in cui il giovanissimo creator sarebbe morto a seguito di un incidente, con tanto di servizio al telegiornale e foto scattate dall’ospedale poco prima della presunta morte.

In realtà, come spesso accade, si è trattato di un contenuto social totalmente estrapolato dal contesto sul quale lo stesso Peter Ace ha fatto chiarezza.

La smentita

Nella sera di domenica 5 febbraio Peter Ace è intervenuto sui social con una smentita. “Sono morto per 24 ore?”, così si apre il video-messaggio.

Il creator 19enne, oltre a dimostrare di essere vivo, ha spiegato che i contenuti inseriti nella fake news non corrispondevano alla realtà. In primo luogo il servizio andato in onda sul telegiornale riguardava la morte di un coetaneo nella città di Torino: “Io sono di Roma”, precisa Peter Ace.

Ancora, sui social è spuntata una foto che mostrerebbe il tiktoker all’ospedale, ma lo stesso Peter Ace precisa che si tratta di uno scatto di tre mesi fa.

In conclusione, il giovanissimo creator non è morto né ha avuto un incidente, per cui si augura che questo “non capiti mai più” anche perché “non si scherza su queste cose”.

