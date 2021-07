Tifoso italiano scavalca l’Altare della Patria, allontanato da guardia armata

Quando il tifo diventa acceso, nascono anche gesti sconsiderati, a tratti pericolosi, come abbiamo imparato da titoli come “Tifoso italiano scavalca l’Altare della Patria”.

La storia si è consumata, naturalmente, nella notte dell’11 luglio, finale di Euro2020, in un video comparso sull’account Instagram “Welcome to Favelas”.

Il video, che non vi mostreremo in integrale stante le immagini alquanto particolari mostra un giovane tifoso Italiano, peraltro senza pantaloni, che viene allontanato dall’Altare della Patria da una guardia armata.

Il tifoso italiano scavalca l’Altare della Patria, e una delle due guardie lo scorta via, il mitra puntato. Il giovane si allontana spaventato, probabilmente rendendosi conto della bravata commessa e delle conseguenze possibili.

Al solito, sui Social è montata la polemica, tra chi ritiene il gesto sproporzionato e chi ritiene invece che la “scorta armata” era l’unica soluzione possibile.

L’Altare della Patria, va infatti premesso, è una zona militare a tutti gli effetti, presidiato da due sentinelle armate. E come tale, segue regole da zona militare.

Il tifoso, così allontanato, è stato di seguito preso in consegna e scortato in commissariato per gli accertamenti del caso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.