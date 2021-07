Grossa bufala sui tifosi italiani picchiati dagli inglesi negli scontri di Wembley

Bisogna smentire con forza la bufala dei tifosi italiani picchiati a Wembley dagli inglesi, dopo che la squadra di Mancini ha vinto gli Europei. Una fake news che nasce fondamentalmente da un malinteso e che ci regala un altro contributo, dopo quello dei meme divertenti dovuto alle dichiarazioni di Neville, secondo quanto vi abbiamo riportato questa notte. La fake news dei tifosi azzurri pestati per il solo fatto che abbiamo vinto la coppa ha ingannato tante persone in Italia, compreso Matteo Salvini.

Il malinteso sui sui tifosi italiani picchiati dagli inglesi durante gli scontri di Wembley

Il leader della Lega, infatti, ha condiviso su Facebook il filmato virale, evidenziando che i sostenitori inglesi non siano stati in grado di accettare la sconfitta arrivata sul campo. La storia dei tifosi italiani picchiati durante gli scontri di Wembley nasce dal fatto che alcune persone colpite nel video a fine articolo abbiano la maglia azzurra, ma in realtà si tratta della seconda divisa inglese. Nella foto su, infatti, evidenziamo la cromatura laterale rossa, che potete osservare anche in alcuni store. Qualcuno lo ha fatto notare allo stesso Salvini:

“Matteo è una bufala, questo video è all’entrata allo stadio e non stanno picchiando Italiani, sono personaggi che vogliono entrare a tutti i costi. Questi bevono troppo e poi le reazioni sono queste”;

“Questo è il cordone di tifosi inglesi che stavano entrando senza biglietto. Alcuni vengono riportati fuori. Non diamo notizie false. Le maglie blu sono quelle inglesi no italiani”;

“È un video girato prima della partita tifosi inglesi volevano entrare senza biglietto si sono menati tra di loro tutti ubriachi, c’è gente che ha pagato anche 1000 euro per un tagliando“.

Insomma, parlare di tifosi italiani picchiati dagli inglesi in occasione degli scontri di Wembley, in riferimento al video che trovate qui di seguito, è del tutto sbagliato. L’apparenza inganna e quelle non sono maglie della nostra nazionale.

