Tifoso della Roma insulta quelli del Leicester e fa un incidente con lo scooter: cosa sappiamo

Parlare del tifoso della Roma che insulta quelli del Leicester, pochi secondi prima di fare un incidente con lo scooter, richiede per forza di cosa che si usi il termine “precisazioni”. Il motivo si spiega facilmente, perché se da un lato ci sono molti indizi sul fatto che il tutto sia avvenuto nella giornata di ieri, per la presenza di mascherine e quella contestuale di tifosi inglesi all’interno del bus, al contempo su altri fattori resta un margine di discussione. Al netto di forti indizi che vogliamo prendere in esame per voi.

Gli indizi sul tifoso della Roma che insulta quelli del Leicester e fa un incidente con lo scooter

Di solito si parla di calcio per altre ragioni sul nostro sito, come avvenuto in passato, ma oggi 6 maggio è impossibile non analizzare più da vicino la storia del tifoso della Roma che insulta quelli del Leicester. Sul web hanno preso piede molte tesi. Quella più gettonata ci parla appunto di un sostenitore giallorosso, impegnato ad avere una discussione con un tifoso inglese mentre era alla guida dello scooter.

Attività che, evidentemente, lo ha distratto, fino all’impatto con un’auto che si trovava davanti a lui. La scena è chiara, come si nota dai video disponibili in rete. Quello che non è certo, a conti fatti, è l’origine della discussione. La seconda ipotesi portata avanti dai tifosi della Roma consiste nel fatto che l’uomo abbia avuto un fraintendimento con l’autista del bus, anche se la dinamica della sequenza sembra allontanarci da questa versione.

Infine, c’è chi sostiene che l’uomo protagonista dell’incidente con lo scooter, non sia tifoso della Roma, quanto della Lazio. In quei secondo potrebbe aver avuto una lite a distanza con alcuni sostenitori giallorossi impegnati a raggiungere lo Stadio Olimpico per la partita di Conference League tra la stessa Roma ed il Leicester. Tuttavia, il filmato mette in risalto anche l’espressione “fatte scortà” dell’uomo, che potrebbe riferirsi alle modalità con le quali i supporters inglesi si sono recati allo stadio. E questo ci riporterebbe alla prima ipotesi sul video virale.

