Tesi sulla malattia di Carlotta Dessi morta oggi, tra turbo cancro e vaccino Covid: zero fonti

Siamo tutti addolorati per la notizia di oggi sulla giornalista Carlotta Dessi morta, per la quale si parla supeficialmente di turbo cancro e vaccino Covid. La cronista di Mediaset ha collaborato con trasmissioni del calibro di Pomeriggio Cinque e “Fuori dal coro”, dove è stata ospite lo scorso 20 dicembre negli istanti finali della puntata pre-natalizia. Uno spazio che le ha voluto dare il conduttore per aggiornare tutti sulle sue condizioni, facendo gli auguri ai telespettatori per le imminenti festività natalizie e per provare a rasserenare chi l’ha seguita.

Chiarimenti su Carlotta Dessi morta, tra turbo cancro e vaccino Covid

Purtroppo non è andata bene ed il suo stato di salute è peggiorato nelle settimane successive, fino al triste annuncio di oggi. Come se non bastasse la triste notizia odierna, abbiamo a che fare anche con chi parla di turbo cancro e del vaccino Covid dietro il brutto male che l’ha sconfitta. Quest’ultima tematica, più in particolare, ci fa tornare indietro nel tempo di qualche giorno, visto che le stesse cose sono state dette la scorsa settimana quando ci ha lasciati Sandra Milo.

Andiamo con ordine, perché il tag “nessuna fonte” non è casuale. In primis, non abbiamo prove che Carlotta Dessi si sia sottoposta al vaccino Covid, motivo per il quale individuare una correlazione tra l’evento ed il progredire della sua malattia appare praticamente impossibile. Come se non bastasse, viene citato il cosiddetto “turbo cancro”, di cui avrebbe parlato lei stessa quando è stata ospite da Mario Giordano, ma le cose non sono andate così.

Non siamo in grado di dirvi quale fosse il male specifico che è stato scoperto ad agosto 2023, ma di sicuro Carlotta Dessi non ha parlato di Turbo cancro lo scorso dicembre. A tal proposito, vi rimandiamo ai due minuti finali della puntata di “Fuori dal coro” in cui è intervenuta, evidenziando il fatto che la giornalista Mediaset non sia scesa in dettagli.

