Puntano tutto sul vaccino come causa morte di Sandra Milo, ma non sanno come sia successo

Raramente il tag “nessuna fonte” si è rivelato azzeccato come in questo caso, visto che alcuni utenti sono propensi a puntare tutto sul vaccino nel tentativo di individuare la causa morte di Sandra Milo. Tanti commenti sulla fantomatica malattia e sul quesito “di cosa è morta“, nonosante già in mattinata abbiamo premesso con un altro articolo che la sua famiglia, per ora, non abbia resto noti dettagli in merito. Una pratica insopportabile quella di alcuni italiani e, soprattutto, poco rispettosa per una persona che ci ha appena lasciati.

Insomma, lo schema è abbastanza chiaro per tutti. Da un lato abbiamo la realtà dei fatti, caratterizzata giustamente dal massima riservatezza da parte della famiglia della defunta, mentre dall’altro abbiamo chi si affanna a puntare tutto sul vaccino come causa morte di Sandra Milo. Questo, nonostante come chiunque altro non possano sapere come sia successo. Si tratta di una pratica ormai consolidata dal Covid in poi, ogni volta che un personaggio famoso viene a mancare.

I cosiddetti NoVax, nel goffo tentativo di rafforzare le proprie tesi contro il vaccino che è stato concepito per limitare gli effetti del Covid, puntano a denigrarlo costantemente incolpandolo per qualsiasi decesso. E così è avvenuto anche oggi, sfruttando il fatto che la stessa Sandra Milo non li abbia risparmiato circa tre anni fa con battutine e punzecchiate varie. Tanto è bastato a queste persone per reagire in modo poco elegate stamane, dando per scontata una correlazione tra eventi non dimostrabile.

Non è un caso che, come riportato da altre testate a suo tempo, lei stessa abbia subito minacce ed insulti per alcune battute. Questo rende chiaro il contesto e qualifica chi oggi punti tutto sul vaccino per individuare causa morte di Sandra Milo, pur non sapendo come sia successo.

