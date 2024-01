Di cosa è morta Sandra Milo: questione malattia e le scarse fonti di oggi

In tanti ora si chiedono di cosa è morta Sandra Milo, rilanciando la questione malattia ed ignorando le scarse fonti di oggi in merito. La morte di Sandra Milo è stata annunciata da poche ore di quest’oggi 29 gennaio, una perdita importante per il mondo dello spettacolo nostrano, vista anche la sua incredibile carriera e la voglia di continuare a lavorare nonostante i suoi 90 anni.

Di cosa è morta Sandra Milo: alcuni chiarimenti sulla presunta malattia e le poche fonti disponibili oggi

Questa volta è tutto vero, purtroppo, a differenza delle bufale del passato che abbiamo trattato anche noi. Abbiamo avuto modo di vederla di recente in tv nel programma itinerante Quelle brave ragazze di Sky Uno, in compagnia di Mara Maionchi e Marisa Laurito, a testimonianza di come per lei l’età fosse solo un numero.

Ora però è arrivato l’annuncio, sicuramente inaspettato, di questa scomparsa, ma di cosa è morta Sandra Milo? L’attrice non ha mai parlato di una malattia in particolare ed infatti non c’è stata una causa scatenante relativa a qualche grave patologia di cui era affetta. Al momento non è stato chiarito di cosa è morta Sandra Milo, ma si parla di cause naturali legate alla sua età.

Lo scorso marzo ha compiuto 90 anni, pur essendo una donna molto attiva ed ancora presente in televisione, inevitabilmente l’età risulta avere un peso di rilievo ed in questi casi si può lasciare questo mondo da un giorno all’altro. Questo è accaduto a Sandra Milo, la donna non era in ospedale, ma si è spenta nella sua casa in compagnia della sua adorata famiglia.

Una morte quindi del tutto naturale legata principalmente alla sua età ed avvenuta come Sandra ha sempre desiderato, a casa con i suoi affetti più cari. Il mondo della televisione e del cinema italiano piange un personaggio che sicuramente ha fatto la storia di questi due settori dello spettacolo, un’attrice che ha avuto la fortuna di lavorare con il grande Federico Fellini.

Una carriera brillante che negli ultimi anni l’ha vista principalmente protagonista in tv, con le sue ultime apparizioni proprio nel programma di Sky Uno, le cui repliche stanno ancora andando in onda in questi giorni. Dunque, al momento non ha molto senso chiedersi di cosa è morta Sandra Milo, ma anche porsi la questione malattia, alla luce delle scarse fonti di oggi

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.