Sandra Milo e la brutta notizia appena arrivata: no, non è morta

Per la terza volta nel giro di pochi mesi, tocca smentire strane voci su Sandra Milo morta. Certo, parliamo di un personaggio pubblico non certo giovanissimo, avendo già compiuto 90 anni, ma questo non dà il diritto a nessuno di alimentare false notizie sul suo conto. In verità, in questo caso specifico non ci sono gli estremi per parlare di “bufala“, ma quantomeno di post “acchiappaclick“, come si potrà intuire facilmente con il nostro approfondimento di oggi 22 settembre.

Ancora voci su Sandra Milo morta: come nasce il malinteso di oggi 22 settembre

Rispetto al nostro ultimo articolo a tema, come si può facilmente notare all’interno del solito database, qui si lascia soltanto intendere che Sandra Milo possa essere morta. Come? Aggiungendo nel titolo “brutta notizia appena arrivata in diretta tv“. Approfondendo, si comprende che in realtà all’interno del pezzo in questione si faccia riferimento alle sue confessioni riguardanti i problemi con il fisco. Una sorta di racconto in prima persona, lasciando intendere di aver pensato anche al suicidio in specifici frangenti.

Ricapitolando, Sandra Milo, attrice italiana di fama internazionale, ha avuto a lungo problemi con il fisco. Nel 2019, in un’intervista a Verissimo, ha rivelato di avere un debito di 800.000 euro con il fisco, che aveva portato al pignoramento dei suoi conti bancari. L’attrice ha raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile, tanto da aver pensato anche al suicidio.

I problemi di Milo con il fisco sono iniziati negli anni ’90, quando è stata condannata a tredici mesi di reclusione per truffa immobiliare. L’attrice ha sempre sostenuto di essere innocente, ma la condanna ha avuto un impatto negativo sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Non è compito nostro tornare su queste tematiche per lei tanto delicate, ma smentiamo con forza le voci del giorno riguardanti Sandra Milo morta, al contrario di quanto si possa pensare al cospetto di post clickbait.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.