Terzo rilancio su Paola Cortellesi citata dalla Banca d’Italia dopo Fazio e “Che tempo che fa”

Stiamo assistendo proprio in queste ore al terzo rilancio su Paola Cortellesi, che secondo alcuni contenuti nuovamente venuti a galla su Facebook, sarebbe stata citata dalla Banca d’Italia dopo la sua apparizione alla trasmissione di Fabio Fazio. Inutile che stiamo parlando di “Che tempo che fa“, ma soprattutto di un caso di scam, visto che riproducendo la grafica di una testata come “Repubblica“, si prova ad indirizzare gli utenti verso siti che rappresentano insidie per tutti noi.

Oggi un nuovo rilancio su Paola Cortellesi citata dalla Banca d’Italia dopo l’ospitata da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”

Dopo l’aggiornamento di fine febbraio, che abbiamo portato alla vostra attenzione con un altro approfondimento, dopo le segnalazioni di oggi 18 marzo occorre prendere atto dell’ennesima ondata di post che genera disinformazione. In sostanza, quello odierno è il terzo rilancio su Paola Cortellesi citata dalla Banca d’Italia dopo essere stata invitata da Fabio Fazio per la trasmissione “Che tempo che fa”.

Il lettore, incuriosito, seleziona il link e si ritrova in una pagina web che sembra appunto richiamare quella della nota testata. Tuttavia, l’URL ci dice ben altro e l’articolo non parla dell’arresto dell’attrice. Solo arrivati a questo punto, infatti, apprendiamo che in realtà chi ha creato la fake news illustra i punti di forza di una piattaforma di trading. Chiaro l’intento nell’invitarci ad investire per il sito in questione, che non menziamo per evitare di fare pubblicità.

Dunque, la storia riguardante l’attrice Paola Cortellesi citata dalla Banca d’Italia per aver rilasciato strane dichiarazioni in occasione della sua apparizione da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” è totalmente falsa. Fate sempre molta attenzione alle fonti e alle grafiche riprodotte con furbizia dai malintenzionati. Anche in questo caso, dunque, qualcuno ha provato a prendersi gioco di utenti non particolarmente esperti su queste dinamiche.

