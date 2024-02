Paola Cortellesi citata dalla Banca d’Italia mentre era da Fazio: ritorna lo scam oggi

Si parla nuovamente oggi di Paola Cortellesi citata dalla Banca d’Italia mentre era ospite da Fazio, ma a conti fatti ritorna lo scam qui da noi. Ritorna la fake news dei guadagni facili che vede come protagonista Paola Cortellesi, l’attrice e regista che ha spopolato lo scorso anno al cinema con il film C’è ancora domani. Si tratta come al solito di notizie truffa volte ad ingannare gli utenti, ma purtroppo qualcuno si lascia abbindolare da tale stratagemma.

Paola Cortellesi nei guai e citata dalla Banca d’Italia mentre era ospite da Fazio: tra bufala e scam oggi

Fondamentalmente, viene ridato spazio alla truffa citata da noi ad inizio mese. Come accaduto più volte a Virginia Raffaele, ora anche per Paola Cortellesi bisogna fare i conti con la fake news sugli scam finanziari. Purtroppo abbiamo già avuto modo di parlare di questa bufala e come la più classica delle catene social, eccola che ha fatto nuovamente la sua ricomparsa su Facebook.

Nonostante sia quindi una fake news di vecchia data, c’è chi continua a commentarla e diffonderla, con il rischio di raggiungere un bacino di utenza piuttosto elevato. Questa condivisione costante porta ovviamente all’obiettivo di chi l’ha messa in circolo, ossia truffare quanti più utenti possibili. Si tratta sempre del solito gioco per attirare l’attenzione di chi legge, puntare su un nome famoso, partendo da immagini reali, per poi costruirci sopra un’intervista falsa in cui si parla di questi siti di investimenti che permettono di guadagnare soldi in maniera rapida e semplice.

Nel caso di Paola Cortellesi, sono state prese delle immagini di una sua intervista vecchia avvenuta a Che tempo che fa di Fabio Fazio e qui è stato riportato un virgolettato del tutto inventato, riguardante appunto gli scam finanziari. Si invitano quindi gli utenti a cliccare su link, assolutamente falsi, che dovrebbero garantire investimenti sicuri per guadagni facili.

Vedendo il volto di un personaggio popolare, come in questo caso Paola Cortellesi, ecco che qualcuno pensa che sia tutto vero. Si attua in questo modo la più classica delle truffe e purtroppo ne va dell’immagine di questi volti noti del mondo dello spettacolo prestati per tale intento.

Bisogna quindi nuovamente ribadire come sia assolutamente falsa l’intervista di Paola Cortellesi da Fabio Fazio in cui parla di guadagni facili attraverso dei siti di investimenti. Visto come sia purtroppo ritornata virale è doveroso mettere in guardia i vari utenti. Smettiamola, dunque, con la storia di Paola Cortellesi citata dalla Banca d’Italia mentre era da Fazio, in merito allo scam di oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.