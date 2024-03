Terzo rilancio per Miguel Bosé morto oggi dopo una malattia: ancora confusione in Italia

Ancora una volta assistiamo al rilancio per Miguel Bosé morto oggi dopo una malattia, al punto da creare ancora una volta confusione in Italia. Attenzione alla fake news che sta circolando su Facebook in queste ore sulla morte di Miguel Bosè. Il celebre cantante spagnolo è finito anche lui nel calderone delle bufale social, per colpa di un post ideato semplicemente per creare qualche interazione in più.

Si tratta della terza ondata di post acchiappaclick, dopo l’ultima in ordine di tempo da noi analizzata. A tal proposito è stata postata l’immagine di Miguel Bosè con la didascalia, piuttosto inequivocabile, “addio Miguel“. Si parla anche di Italia che piange il suo talento, il quale purtroppo non ce l’ha fatta. Frasi che lasciano pochi dubbi e che fanno immediatamente pensare alla morte di Miguel Bosè.

Chi insomma si sofferma su questo post, non può far altro che pensare come l’artista italo-spagnolo sia effettivamente venuto a mancare. Come però capita spesso sul web, questi titoli ambigui sono solo utilizzati per attirare l’attenzione degli utenti, per poi invitarli a cliccare sul link in questione che parla invece di altro. Nel caso insomma di Miguel Bosè si evidenzia come ormai l’artista abbia deciso di lasciare da un bel po’ di tempo l’ambiente dello spettacolo, non mostrandosi più in tv e non pubblicando più alcun brano.

Un addio quindi alle scene e non di certo in riferimento alla scomparsa dello stesso artista. Miguel Bosè non è morto e si sta godendo la sua vita privata senza più pensare a tutto ciò che accade nel panorama dello showbiz. Purtroppo però sul web, in modo particolare sui social, è facile creare notizie false o che lasciano intendere altro, come ad esempio la morte di un personaggio famoso.

Un escamotage che molte pagine social utilizzano per fare più visualizzazioni possibili, ma che ovviamente contribuiscono anche alla diffusione di fake news. Bisogna quindi come sempre prestare attenzione a ciò che si legge, approfondire la notizia e non soffermarsi al titolo di un post social o di un articolo presente sul web. La morte di Miguel Bosè è solo una grande bufala. Dunque, non abbiamo motivo di pensare a Miguel Bosé morto oggi dopo una malattia in Italia.

