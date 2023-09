Ci risiamo con Miguel Bosé morto dopo una lunga malattia: seconda bufala sul cantante

Una bufala nel senso stretto del termine, quella relativa a Miguel Bosé morto dopo una lunga malattia. Il noto cantante di origini spagnole, infatti, si ritrova in queste ore al centro di una fake news che purtroppo ci fa tornare con la memoria alla medesima smentita che abbiamo portato alla vostra attenzione nello scorcio iniziale della stagione estiva. Vedere per credere l’articolo che abbiamo pubblicato a giugno, visto che in quel frangente prese piede la stessa voce qui in Italia.

Per la seconda volta prendere piede la voce su Ci risiamo con Miguel Bosé morto dopo una lunga malattia: ancora una bufala sul suo conto

Non si capisce per quale motivo alcuni personaggi famosi si ritrovino protagonisti di queste notizie false con maggiore frequenza rispetto ad altri. Resta il fatto che i rumors relativi a Miguel Bosé morto dopo una lunga malattia facciano finire per l’ennesima volta il cantante sotto la luce dei riflettori senza un valido motivo. L’anomalia è tutta qui, trattandosi della seconda bufala su un artista che in Italia da diversi a questa parte ha molti estimatori.

Se da un lato la tendenza nel 2023 è quella di creare post acchiappaclick, con titoli ambigui per poi spiegare solo all’interno dell’articolo come stiano realmente le cose sul personaggio famoso di turno, in questo frangente il discorso è differente, in quanto alcuni siti hanno diffuso una notizia del tutto falsa sulle sue condizioni di salute. Anzi, già in passato il diretto interessato è stato costretto a smentire voci mai verificate in merito ai problemi che avrebbero condizionato la sua voce e, di riflesso, anche la carriera del cantante.

Dal nostro punto di vista, l’unica cosa da fare è etichettare con fake news le indiscrezioni di oggi 3 settembre che parlano di Miguel Bosé morto dopo una lunga malattia, a proposito della seconda bufala sul cantante nel giro di pochi mesi.

