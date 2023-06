No, non è morto Miguel Bosé: titoli inconcepibili sul cantante scomparso oggi

Tanta ansia sull’annuncio che dà per morto Miguel Bosé. Non è la prima volta che alcuni siti web diffondono notizie ambigue su alcuni personaggi famosi, lasciando credere come l’artista in questione sia scomparso. Quest’oggi è toccato a Miguel Bosé e l’articolo è stato impostato sulla solita strategia di clickbait, ossia creare un titolo ingannevole per attirare i vari utenti ed all’interno del post parlare di tutt’altro.

Basta coi rumors che danno per morto Miguel Bosé oggi: non è scomparso il cantante

In questo caso, siamo al cospetto di titoli così “clickbait“, che il solito approccio acchiappaclick diventa in automatico una bufala. Un po’ come avvenuto la scorsa settimana con Pippo Franco, visto che le solite testate ci hanno fatto credere che il comico fosse morto con un approccio dal punto di vista giornalistico a dir poco rivedibile.

C’è infatti un articolo che sta circolando sui social in cui dal titolo si evince come Miguel Bosé sia morto, ma chiaramente non è così. Aprendo infatti nel pezzo in questione si parla semplicemente del cantante spagnolo, naturalizzato italiano, che risulta essere da un po’ di tempo lontano dai riflettori. La tecnica di coloro che scrivono tali post è quindi sempre la stessa, ma è chiaro come sia il tutto alquanto ingannevole.

Molti utenti si fermano ai titoli dei vari post, spesso si evita di leggere i vari contenuti e questo porta poi chiaramente alla diffusione di notizie false. Soffermandosi solo sul titolo di quest’ultimo articolo dedicato a Miguel Bosé, si percepisce come il cantante sia morto e non è un caso che tanti utenti in queste ore siano convinti di tale scomparsa. Miguel Bosé non è morto, è vivo e vegeto, si è semplicemente allontanato un po’ dalle scene, dedicandosi più ad attività dietro le quinte.

Il senso quindi di questo post che parla di addio a Miguel Bosé è proprio questo, con il cantante che da tempo non è più presente nei vari programmi televisivi italiani, ma in generale ha deciso di non apparire più sul piccolo schermo. Il problema sorge quando poi si creano questi titoli fuorvianti che lasciano intendere ben altro, come spesso fanno siti di questo tipo. Vogliamo quindi ribadire il concetto di come Miguel Bosé non sia morto, sta lavorando ad altri progetti che lo tengono lontano dall’Italia ed anche dal mondo della tv.

Dunque, basta con le voci che danno per morto Miguel Bosé oggi, visto che l’artista non è scomparso.

