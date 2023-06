Ci consegnano Pippo Franco morto per la seconda volta, ma sta più che bene

Torna la storia di Pippo Franco morto. In queste ore sta circolando in rete una notizia alquanto fuorviante che riguarda Pippo Franco. Ci sono infatti in giro titoli ingannevoli che fanno credere ad una sua scomparsa. Non è la prima volta che assistiamo a notizie di questo genere, intente ad attirare i vari utenti con titoli di impatto, ma che all’interno dell’articolo parlano invece di tutt’altro.

Si parla per la seconda volta di Pippo Franco morto per la seconda volta: ennesima bufala

Come accennato nel titolo, è la seconda volta che si parla di Pippo Franco morto nel 2023, stando al nostro precedente report. Pippo Franco non è scomparso, è vivo e vegeto, si gode la sua vecchiaia dilettandosi con alcuni spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Ad 83 anni ha ancora voglia di divertirsi e di far divertire il pubblico, ma non ci sarà modo di rivederlo in televisione.

La parola addio, che è apparsa in molti articoli associati a Pippo Franco, riguarda proprio la volontà da parte del cabarettista di allontanarsi definitivamente dal mondo televisivo. Questa sua decisione è stata mossa anche dal grave problema di salute che lo ha colpito durante lo scorso anno, ha dovuto affrontare un ictus che lo ha un bel po’ scombussolato fisicamente ed emotivamente, ma per fortuna si è ripreso al meglio.

La tv però non è più il luogo che preferisce, la considera attualmente troppo finta dove si ha principalmente voglia di creare gossip o scandali vari, nulla è più mosso dalla genuinità di chi la fa. Pippo Franco ha così detto addio alla tv per dedicarsi al teatro, un amore che ha sempre coltivato in questi anni e che lo mantiene giovane. Attenzione quindi a tutto quello che si legge sul web, a volte semplici notizie vengono travisate con titoli ad effetto che non rispecchiano la realtà dei fatti.

Probabilmente Pippo Franco si sarà fatto anche una risata leggendo questi titoli ingannevoli, lui che la morte l’ha quasi sfiorata, ma che per fortuna è ancora una meta lontana da raggiungere. Insomma, basta con la storia di Pippo Franco morto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.