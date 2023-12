Terzo rilancio per il calendario dell’Avvento Pandora con charm, anello e bracciale in regalo

Stiamo assistendo oggi al terzo rilancio per il calendario dell’Avvento Pandora con charm, anello e bracciale in regalo in Italia. Sta circolando nuovamente sui social la truffa del calendario dell’Avvento Pandora. Il noto marchio di gioielli è infatti protagonista, a sua insaputa, di una truffa che sta diventando molto popolare soprattutto su Facebook ed alla quale stanno partecipando tanti utenti ignari della situazione.

Focus sull’ennesima truffa riguardante il calendario dell’Avvento Pandora con charm, anello e bracciale in regalo

Terzo rilancio per la truffa, dopo il nostro ultimo aggiornamento di qualche settimana fa. Si parla di calendario dell’Avvento Pandora, con regalo disponibile al costo di 1,95 euro, il cui valore reale in realtà risulta essere di 550 euro. Già questo deve farvi capire come sia assolutamente impossibile, quindi creare sospetti sulla veridicità di un’offerta di questo genere.

Su Facebook si parla di 1000 calendari disponibili che possono essere spediti in tutt’Italia al prezzo di 1,95 euro e senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Quello che bisogna fare è immettere i propri dati nel link evidenziato all’interno di questo post. Ecco questo è il metodo utilizzato dai vari truffatori per fregare i vari utenti, arrivando facilmente ai loro dati personali e poter arrivare poi al conto bancario.

Fate quindi molta attenzione alla truffa del calendario dell’Avvento Pandora che è ritornata virale in questi giorni in cui si avvicina il Natale. Non è vero che è possibile riceverlo spendendo l’irrisoria cifra di 1,95 euro. Al di sotto poi di questo post truffa, ci sono tanti commenti di utenti che invitano ad acquistare questo calendario dell’Avvento Pandora, ma è evidente come siano fake.

Quando circolano post del genere sui social o tramite anche WhatsApp, non bisogna mai andare sui link messi in evidenza, è proprio cliccandoci sopra e compilando la pagina web con i dati personali che si cade all’interno della trappola. Non cascate quindi nella truffa del calendario dell’Avvento Pandora che, tra l’altro, abbiamo già avuto modo di parlarne in passato. Sono tipi di truffi che si presentano sul web e sui social in maniera ciclica, ora ancor di più approfittando del periodo natalizio. Massima attenzione, dunque, alla truffa sul calendario dell’Avvento Pandora con charm, anello e bracciale in regalo

