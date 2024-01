Tempistiche consultazione pagamenti e cedolino NoiPA a gennaio 2024: possibili date ad oggi

Ci sono ulteriori elementi che dobbiamo prendere in considerazione in questi giorni, per quanto concerne le tempistiche di consultazione pagamenti e cedolino NoiPA, all’interno della tanto discussa piattaforma a gennaio 2024. Già, perché le possibili date ad oggi ci consegnano un quadro almeno sulla carta più preciso, fermo restando che scarseggiano comunicazioni ufficiali da parte dello staff, che sarebbero molto utili soprattutto per dare qualcosa di più concreto agli insegnanti precari.

Ultime previsioni sulle tempistiche di consultazione pagamenti e cedolino NoiPA a gennaio 2024: le nuove possibili date ad oggi

Il primo elemento dal quale dobbiamo partire oggi conferma fondamentalmente quanto riportato alcuni giorni fa con un altro approfondimento, in quanto in primis l’accesso alle informazioni di cui abbiamo bisogno pare funzionare in brevi archi temporali, mentre in via generale c’è la seconda strada da seguire. Come riportato ad inizio settimana, infatti, la soluzione più efficace ad oggi appare l’accesso da computer e con CIE. Insomma, dovete momentaneamente mettere da parte il vostro Spid.

Per quanto concerne le vere e proprie tempistiche consultazione pagamenti e cedolino NoiPA, a detta di una fonte come Scuola Informa potrebbe esserci una svolta attorno al 18 gennaio 2024. Questo, però, al netto della risoluzione delle solite problematiche tecniche, visto che al momento non funziona nulla una volta effettuato il login (salvo le rare eccezzioni citate in precedenza). La timeline è dettata fondamentalmente dalla pubblicazione stessa del cedolino mensile.

Dunque, le possibili date ad oggi ci consegnano una situazione più definita sulla consultazione pagamenti e cedolino NoiPA a gennaio 2024. Restano importanti testimonianze come quella che segue: “Ho visualizzato l’importo di gennaio entrando da computer con CIE – stipendiali- visualizzazione contratti scuola a tempo determinato (anche se si è a tempo indeterminato) – consultazione ordine di pagamento“. Staremo a vedere quali saranno le indicazioni che verranno a galla nei prossimi giorni qui in Italia.

