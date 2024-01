Consultazione pagamenti e cedolino NoiPA a gennaio 2024: riscontri aggiuntivi oggi

Occorre tornare su un argomento delicato come quello della consultazione pagamenti e cedolino NoiPA a gennaio 2024, con riscontri aggiuntivi oggi che potrebbero indicarci la strada in vista delle prossime settimane. Il presupposto dal quale partire per i precari che da due o tre mesi non percepiscono lo stipendio è che l’accredito prima o poi arriverà. Questo è il concetto base fondamentale per tutti, stando alle informazioni fornite sia a noi, sia a coloro che hanno sentito i tecnici di recente.

Informazioni extra su consultazione pagamenti e cedolino NoiPA a gennaio 2024 oggi

Lunghe attese per lo sblocco dei fondi che regola l’attività del MIUR, ma la posizione dei docenti precari è forte ed occorre soltanto avere ancora un po’ di pazienza. Facile a dirsi, ma quantomeno una piccola rassicurazione per chi ha temuto il peggio. Qualche informazione aggiuntiva rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi in effetti sembra esserci, stando a quanto raccolto proprio in queste ore mediante le testimonianze di chi ha avuto la fortuna di mettersi in contatto con l’assistenza.

Resta il fatto che la consultazione pagamenti risulti ancora non accessibile, con tutte le incertezze del caso sul cedolino NoiPA a gennaio 2024. I riscontri extra di oggi ci dicono in primis che per aggiornamenti di dati personali, l’accredito sia imminente, come evidenziato da un utente: “Noipa mi dice che il tesoro della mia provincia mi farà probabilmente l’accredito degli stipendi passati (che sono stati mandati indietro dalla banca causa estinzione del conto) a gennaio“.

Quanto alla voce “consultazione pagamenti” e a tutte le informazioni sul cedolino NoiPA per visualizzare lo stato della propria pratica, vi segnaliamo questa strada alternativa: “Accedi ad Istanze Online con lo spid, poi scegli ‘Altri servizi’. Scorri l’elenco fino a ‘Contratti a tempo determinato’ (qualcosa del genere). Avrai tutte le informazioni sullo stato delle pratiche. Comunque se accedi A NoiPa da PC con le credenziali CIE, potrai ugualmente consultare le info relative ai contratti scuola“.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.