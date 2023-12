Criticità con il cedolino NoiPA oggi: riscontri su consultazione pagamenti di gennaio 2024

Si torna a parlare del cedolino NoiPA, con un chiaro riferimento alla consultazione dei pagamenti di gennaio 2024. Situazione bloccata per chi tenta il login al sito, visto che l’area riservata appare ancora tagliata fuori da queste informazioni, un po’ come abbiamo avuto modo di constatare alcune settimane fa. Tutto è gradualmente rientrato in quel frangente, mentre oggi la questione appare ancora di difficile lettura, visto che stiamo vivendo costanti alti e bassi una volta effettuato l’accesso.

Persistono problemi con il cedolino NoiPA oggi: cosa sappiamo su consultazione pagamenti di gennaio 2024

Allo stato attuale, vanno chiariti un paio di aspetti a proposito del cedolino NoiPA e del fatto che ad oggi ci siano chiari riscontri da parte degli utenti per quanto concerne la consultazione dei pagamenti di gennaio 2024. Partiamo col dire che l’assistenza ci ha assicurato un intervento da parte dei tecnici già nello scorcio iniziale della prossima settimana, probabilmente subito dopo Capodanno, con il chiaro intento di mettersi alle spalle le recenti anomalie. In secondo luogo, come si nota di seguito, il malfunzionamento è molto diffuso:

“Complimenti ai vostri tecnici informatici che da ormai un mese non riescono a risolvere i fantomatici problemi tecnici e manutenzioni varie con cui vi giustificate. Speriamo che la professionalità e competenza di questi tecnici non sia lo standard del team noipa al completo”;

“Consultazione pagamenti ancora fuori uso. Verrà ripristinato a breve?”;

“È possibile avere un contatto per richiedere notizie sulla consultazione dei pagamenti, dato che sono ormai mesi che sto lavorando senza ricevere nulla e non ho neanche la possibilità di visionare lo stato di avanzamento delle pratiche dall’applicazione?“.

Dunque, non siete i soli a riscontrare problemi con il cedolino NoiPA oggi, alla luce di alcuni commenti molto chiari a proposito delle anomalie emerse con la consultazione dei pagamenti di gennaio 2024. Occhio alle novità in arrivo tra martedì e mercoledì prossimo.

