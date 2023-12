Avviso ufficiale su sblocco cedolino NoiPA ed area riservata, ma non funziona nulla oggi

Un vero e proprio giallo quello che stiamo registrando oggi 16 dicembre per quanto riguarda lo sblocco del cedolino NoiPA e dell’area riservata, visto che l’assistenza sembrava aver diramato un comunicato molto rassicurante per gli utenti che da circa due settimane riscontrano problemi. In realtà, al momento della pubblicazione del nostro approfondimento ancora non funziona nulla. Ci sono diversi aspetti che vanno presi in esame in questi minuti, dunque, dopo l’aggiornamento che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri.

Annuncio ufficiale su sblocco cedolino NoiPA ed area riservata, ma oggi ancora non funziona il login

Provando a scendere in dettagli, occorre seguire una certa sequenza temporale per ricostruire le ultime 24 ore. Tutto nasce da un post pubblicato su Facebook direttamente dall’assistenza, visto che nella mattinata di sabato è stato testualmente annunciato quanto segue: “Si informa che i servizi per gli amministrati presenti nell’area personale sono stati ripristinati“. Il tutto, rimandando ad un comunicato ufficiale che sembrava spazzare via qualsiasi dubbio sullo sblocco del cedolino NoiPA. In realtà, i commenti vanno in altra direzione:

“Appena entro con SPID e vado su pagamenti la sessione si blocca risultando scaduta! State mettendo a dura prova la dignità e la pazienza di tanti lavoratori!!!

State perdendo tutta la vostra credibilità”;

“Hanno rimesso l’avviso che i servizi sono nuovamente bloccati”;

“Non è assolutamente vero”;

“Non è vero!”.

Tramite una persona a noi vicina ed iscritta alla piattaforma, abbiamo provato ad effettuare il login per visualizzare il cedolino NoiPA ed accedere all’area riservata, utilizzando lo SPID associato. In effetti, almeno per ora, compare il solito messaggio di errore che non consente di portare a termine l’operazione. L’auspicio è che l’annuncio prima riportato rappresenti quantomeno il presupposto per il ripristino totale della piattaforma in giornata. Staremo a vedere in quale direzione andranno i feedback nel corso del pomeriggio.

