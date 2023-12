Non solo cedolino NoiPA ed area riservata che non funziona: mancano pagamenti del 13 dicembre

Vi dovevamo un aggiornamento per quanto riguarda la storia che riguarda non solo il cedolino NoiPA e l’area riservata che non funziona, visto che lo scorso 13 dicembre dovevano scattare i primi pagamenti per i docenti. Con un chiaro riferimenti alle supplenze ed alle mensilità che partono da ottobre fino ad oggi. Dunque, questione se vogliamo più chiara che va ben oltre le tematiche che abbiamo trattato nella giornata di ieri con un altro articolo sul nostro sito.

Cedolino NoiPA ed area riservata che non funziona: i problemi ora investono anche i pagamenti che dovevano scattare il 13 dicembre

Per farvela breve, ci sono testimonianze e siti pronti a confermare che oggi si debba andare oltre la questione del cedolino NoiPa non consultabile, visto che se da un lato non funziona l’area riservata, al contempo pare ci sia una mancanza di fondi che sta determinando pesanti problemi anche con l’accredito degli stipendi. Vedere per credere quanto scritto sulla pagina Facebook di NoiPA da alcuni utenti:

“Il 15 dicembre non è ancora disponibile l’accesso allo stipendiale. Io sono docente dal 9 ottobre, finora non ho preso ancora un soldo e non so ancora se e quando verrò pagato. Nessuno ha il coraggio e la decenza di dirci qualcosa: né il Ministero dell’istruzione, né quello delle Finanze. Mentre voi continuate a fare post ignorando le decine di commenti di docenti disperati, che ogni giorno svolgono un lavoro, al momento, gratuito“.

Il problema in questo caso, a differenza di quanto riportato nei giorni scorsi, è che le segnalazioni non sono isolate e che il caso sia stato trattato anche da altre fonti in queste ore, a testimonianza del fatto che la storia dei mancati pagamenti a partire dal 13 dicembre, al contrario di quanto emerso in un primo momento, sia un fatto concreto. Dunque, se da un lato non funziona l’area riservata, con la mancata possibilità di consultare il cedolino NoiPA, resta anche e soprattutto il mancato accredito degli stipendi. Almeno per ora.

