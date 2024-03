Tanti SMS dal numero 3505004848 con “il tuo pacco è stato consegnato”: cosa succede oggi

Vengono segnalati in queste ore tantissimi SMS ricevuti dagli utenti italiani direttamente dal numero 3505004848. Non si tratta di un’utenza anomala, in quanto in passato è stata “denunciata” da diverse persone per aver ricevuto proposte finanziare a nome di determinati istituti bancari via telefono. In quel frangente, le suddette banche smentirono di aver avviato una procedura di marketing del genere, mentre oggi si torna ad affrontare la questione del messaggio con “il tuo pacco è stato consegnato“.

Una pioggia SMS dal numero 3505004848 con “il tuo pacco è stato consegnato”: capiamo cosa sta succedendo oggi

Del resto, in passato abbiamo già analizzato alcune segnalazioni riguardanti l’SMS con il messaggio “il tuo pacco è stato consegnato”, dando uno sguardo al nostro archivio. Allo stato attuale, quali sono le prime informazioni che possiamo condividere coi nostri lettori? Parlare di comunicazioni ingannevoli senza aver ricevuto il messaggio in questione, con tutte le prove del caso da parte del team, non rientra nel modo di fare di Bufale. Tuttavia, ci sono molti “indizi” che ci fanno maturare delle convinzioni.

Basti pensare che buona parte dei destinatari non sia in attesa di alcun pacco, motivo per il quale il messaggio in questione ha il solo intento di rimandarci ad un sito esterno per pianificare nuove e fantomatiche consegne con un piccolo esborso. Con ogni probabilità si tratta di un escamotage per raccogliere i dati della nostra carta di credito, provvedendo poi a prosciugarla nel giro di poche ore. Dunque, solito modus operando di questi soggetti che usano il numero 3505004848.

Come se non bastasse, qualora abbiate ricevuto SMS dal numero 3505004848 con “il tuo pacco è stato consegnato”, per capire cosa stia succedendo oggi è sufficiente collegarsi a Tellows, scrollando tra i commenti di coloro che sono stati contattati proprio in queste ore dal mittente in questione. Così facendo, avrete sicuramente le idee più chiare.

