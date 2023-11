Capiamo cosa comporta ricevere un SMS dal 4390006: tra “ciao mamma” ed “il tuo pacco”

Da tempo stiamo studiando la natura degli SMS che arrivano dal numero 4390006 ed ora finalmente abbiamo qualche elemento di analisi in più, sperando che le nostre dritte possano aiutare tanti italiani potenziali vittime di truffe. Alcuni messaggi per noi insidiosi si possono riconoscere anche dal numero del mittente, come abbiamo avuto modo di constatare non molto tempo fa sul nostro sito tramite altri approfondimenti. Ebbene, la minaccia dietro il suddetto numero potrebbe essere duplice stando a quanto raccolto in giornata.

Riscontri su cosa comporti ricevere un SMS dal 4390006: tra messaggi con “ciao mamma” ed “il tuo pacco”

Dunque, dopo settimane di segnalazioni, è arrivato il momento di comprendere una volta per tutte cosa comporti ricevere un SMS dal 4390006, visto che le segnalazioni del pubblico si dividono tra quelle caratterizzate dal messaggio con “ciao mamma” ed “il tuo pacco”. Dunque, ci sono due tipologie di comunicazioni farlocche che potrebbero arrivare sul vostro smartphone nel corso dei prossimi giorni, alla luce di quanto riportato dagli stessi utenti.

Il problema è serio, perché gli SMS dal 4390006 stanno facendo non poche vittime in Italia. La prima ondata di messaggi riguarda la solita richiesta di consegna pacco, con gli utenti che vengono invitati a rimodulare e riprogrammare una consegna, pagando un piccolo costo aggiuntivo affinché non vada perso il misterioso prodotto in arrivo. In realtà, al momento del pagamento andrete a consegnare i dati della vostra carta di credito a malintenzionati.

Occhio però, perché gli SMS dal 4390006 riguardano anche la truffa che trasferisce il destinatario su WhatsApp. Già, perché il messaggio con “ciao mamma” simula la richiesta di aiuto di un figlio verso la propria madre, chiedendo a quest’ultima di contattare un determinato numero su WhatsApp. Qui avrà luogo una conversazione, con la vittima invitata ad effettuare un bonifico per aiutare il giovane che si sarebbe ritrovato con lo smartphone rotto. Tutto inventato, come sempre.

