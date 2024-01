Tanti errori su causa morte di Adam Jendoubi: tra incidente, Mare Fuori e di cosa è morto

Si fa davvero fatica ad approfondire la solita storia su causa morte di Adam Jendoubi, attore di origini napoletane che purtroppo è venuto a mancare in queste ore ed in età giovanissima. Un po’ come avvenuto la scorsa settimana con il padre di Beatrice Luzzi, stando a quanto vi abbiamo riportato in quel frangente, hanno preso piede teorie fantasiose e soprattutto non dimostrabili. Per non parlare della storia del fantomatico incidente, fino alla sua partecipazione alla fortunata serie televisiva “Mare Fuori“.

Cosa sappiamo su causa morte di Adam Jendoubi: focus su presunto incidente, Mare Fuori e di cosa è morto

Insomma, è già scoppiato il caso su “causa morte di Adam Jendoubi”. Perché nel titolo del nostro articolo abbiamo chiaramente parlato di errori? L’articolo di ANSA, pubblicato pochi minuti fa, aiuta a fare un minimo di chiarezza su quanto avvenuto, a maggior ragione se pensiamo che ad andarsene sia stato un ragazzo di soli 23 anni. In particolare, la nota agenzia di stampa ha sentito sui fatti anche Roberto Saviano, che ben conosceva il giovane dopo il progetto “La paranza dei bambini”.

L’intervento è stato utile per smentire, tra le altre cose, la storia del presunto incidente in motorino. Adam Jendoubi si è sentito male durante la notte di Capodanno e, dopo nove giorni di coma, ci ha lasciati. Si parla al momento di arresto cardiaco, ma solo gli esami più specifici dei prossimi giorni consentiranno di far luce su quanto avvenuto. Di sicuro, ad oggi, non abbiamo il minimo elemento per associare questo bruttissimo fatto di cronaca al vaccino Covid. A differenza di quanto riportato da alcuni utenti sui social.

Al di là dei chiarimenti necessari su causa morte di Adam Jendoubi, è altrettanto importante sottolineare che noi non abbiamo trovato tracce di partecipazione a “Mare Fuori”, contrariamente a quanto riportato da altri, mettendo da parte il dilemma “di cosa è morto”. Insomma, come sempre occorre calma e pazienza per saperne di più.

