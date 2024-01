Inutili uscite su causa morte di Paolo Luzzi, padre di Beatrice Luzzi uscita dal Grande Fratello

Comincia ad essere più intensa la “pressione virtuale” nei NoVax dopo un periodo di inattività, visto che oggi 3 gennaio ci si sbilancia su causa morte di Paolo Luzzi. Il nome di quest’ultimo, su due piedi, probabilmente non scuote l’opinione pubblica, ma chi in queste settimane ha seguito il Grande Fratello sa che parliamo del padre di Beatrice Luzzi. Una delle concorrenti più discusse di questa edizione, infatti, ha da qualche ora abbandonato in via definitiva lo show a causa della grave perdita divenuta ufficiale in queste ore.

Solite notizie senza fonti su causa morte di Paolo Luzzi, padre di Beatrice Luzzi uscita dal Grande Fratello

Premesso che non possiamo escludere del tutto un suo eventuale reintegro nei prossimi giorni (fermo restando che Beatrice Luzzi abbia ben altre priorità in queste ore), il punto è un altro. Diversi utenti, parlando della causa morte di Paolo Luzzi, affermano che si tratti senza ombra di dubbio degli effetti dovuto al vaccino Covid, nonostante la famiglia del diretto interessato non abbia diramato alcuna comunicazione in merito.

Insomma, come spesso accade in circostanze simili, si parla senza conoscere i fatti, con il chiaro intento di rafforzare le proprie idee nonostante manchi la base per portare avanti discorsi di questo tipo. La sensazione è che in futuro vivremo altre situazioni di questo tipo.

Dunque, se da un lato ci siamo soffermati sul Grande Fratello parlando prevalentemente di altri aspetti, come i sondaggi sul vincitore finale della scorsa edizione secondo quanto riportato a suo tempo, oggi dobbiamo concentrarci su altro. Come sempre accade in questi casi, è fondamentale il rispetto della privacy delle persone, tenendo conto che non sia nota la causa morte di Paolo Luzzi. L’unico riferimento, ad oggi, è il tweet pubblicato dallo staff che segue Beatrice Luzzi, in merito alla sua uscita dalla casa del Grande Fratello.

