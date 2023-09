Già anticipazioni e sondaggi Grande Fratello 2023: c’è anche la bufala su programma che chiude

Stanno circolando già in questi giorni le prime voci riguardanti anticipazioni e sondaggi Grande Fratello 2023, mentre parallelamente hanno preso piede rumors secondo cui chiude immediatamente la trasmissione. Come sempre avviene in questi casi, le indiscrezioni evidenziano un calo di ascolti che in realtà non sarebbe così significativo. Premesso che ad oggi appare frettoloso emettere sentenze sull’edizione in corso, pare non siamo così distanti dagli ultimi anni.

Chiude la trasmissione, mentre emergono anticipazioni e sondaggi Grande Fratello 2023: occorrono chiarimenti vari

Esattamente come avvenuto con Amici, stando all’articolo pubblicato mesi fa sul nostro sito, occorre prendere con le pinze anche quanto trapelato di recente. Se vi state ponendo domande su anticipazioni e sondaggi Grande Fratello 2023, ad oggi abbiamo solo due indagini web che possono essere considerate. In merito alla prossima eliminazione, il Grande Fratello forumfree sentenzia che al momento abbiamo Grecia Colmenares con il 35,85% delle preferenze, seguita a ruota da Valentina Modini al 33,40%. Più distante, invece, Giselda Torresan che al momento si trova 21,59%. Allo stato attuale, chi rischia maggiormente è Marco Fortunati, ad oggi non in grado di superare la soglia del 9,16%.

Un altro contributo per chi è alla ricerca di informazioni a proposito di anticipazioni e sondaggi Grande Fratello 2023, arriva in queste ore direttamente da Reality House, secondo cui in questo momento sarebbe lo stesso Marco l’inquilino a rischiare in misura maggiore di dover abbandonare lo show nel corso della prossima puntata. L’analisi in questione ci dice che la concorrente preferita dal pubblico sia Grecia con il 40% dei voti, mentre a seguire troviamo Giselda al 25%, fino ad arrivare a Valentina al 23%. Anche qui, il fanalino di coda è Marco al 12%.

Se da un lato dobbiamo smentire le voci secondo cui il programma chiude per bassi ascolti, al contempo era necessario un punto della situazione a proposito di anticipazioni e sondaggi Grande Fratello 2023 oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.