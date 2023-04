Subito verdetti e anticipazioni sul vincitore di Amici 2023: alcuni chiarimenti

Diversi utenti si stanno sbilanciando in queste ore a proposito delle anticipazioni sul vincitore di Amici 2023. Sta andando di scena da qualche settimana il serale di Amici di Maria De Filippi ed è già tempo di scoprire chi, stando ai vari pronostici, potrà aggiudicarsi la vittoria finale. Come sempre i bookmakers sono scatenati quando si tratta di scoprire un possibile vincitore di un talent show, tra l’altro questo di Maria De Filippi è uno dei più longevi della televisione italiana ed anche dei più seguiti.

Non è tempo di verdetti a proposito delle anticipazioni sul vincitore di Amici 2023: tutte le precisazioni del caso

Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo vissuto nel corso delle ultime settimane con il Grande Fratello VIP, stando alle informazioni condivise di recente. Sembra proprio che quest’anno non ci sia storia su chi si aggiudicherà l’ambita coppa di Amici di Maria De Filippi, infatti secondo Sisal a trionfare sarà Angelina. La cantante e figlia del celebre cantautore Mango, scomparso qualche anno fa, è entrata nel cuore di tutti.

Amata da professori e pubblico, Angelina stupisce per la sua incredibile voce, ma è principalmente l’interpretazione il suo punto di forza assoluto. Secondo quindi le varie scommesse sul vincitore di Amici di Maria De Filippi sarà Angelina a trionfare in quest’edizione, aggiudicandosi un primo contratto discografico e la possibilità di fare strada in questo campo come già fatto da altri allievi di quest’ambita scuola.

Attenzione però anche a Wax, categoria cantante e Isobel, la ballerina proveniente dall’Australia che ha suscitato un certo appeal nel pubblico da casa. Vedremo chi alla fine riuscirà ad emergere vincitore da questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, anche se sembra alquanto probabile che Angelina Mango potrà trionfare. Insomma, andiamoci cauti con le anticipazioni riguardanti il vincitore di Amici 2023 oggi 7 aprile.

