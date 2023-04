Anticipazioni sul Grande Fratello 2024 con Belen Rodriguez e Clizia Incorvaia: zero fonti oggi

Basta poco per passare da un estremo all’altro parlando del Grande Fratello 2024, visto che alcuni giorni fa (come vi abbiamo riportato tramite altro articolo) in tanti avevano ipotizzato senza alcuna fonte che la trasmissione potesse essere cancellata. In egual misura, oggi 6 aprile vi diciamo che non ci sono i presupposti per le anticipazioni secondo cui ci sarebbero anche Belen Rodriguez e Clizia Incorvaia tra le nuove concorrenti per la prossima edizione del nuovo realty.

Le finte anticipazioni sul Grande Fratello 2024 con Belen Rodriguez e Clizia Incorvaia tra le concorrenti

Per quale ragioni oggi vi parliamo di false anticipazioni sul Grande Fratello 2024 con Belen Rodriguez e Clizia Incorvaia tra le concorrenti ingaggiate da Alfonso Signorini? Premesso che non dovrebbero esserci problemi per la conferma della trasmissione, in grado come al solito di far registrare ottimi ascolti nel corso dell’ultima edizione che si è appena conclusa (e già questa sarebbe una smentita in merito alla fake news di inizio settimana), al contempo altri fatti vanno chiariti.

Già, perché i rumors relativi alle anticipazioni sul Grande Fratello 2024 con Belen Rodriguez e Clizia Incorvaia tra le concorrenti nasconono solo da supposizioni, osservando i post social in cui viene affrontato l’argomento. Entrambe sono state tirate in ballo più volte nel corso dell’edizione 2022/2023, tra ex flirt e sorelle che hanno partecipato alla trasmissione. Certo, non possiamo escludere che gli autori possano decidere di avanzare proposte anche a loro due, essendo per i motivi appena riportati dei nomi caldi.

Tuttavia, da qui a dire che ci saranno anche loro al 100% nel cast del Grande Fratello 2024 ce ne passa. Al momento solo supposizioni. Se vogliamo, aria fritta. Come spesso e volentieri avviene quando si affrontano temi di questo tipo. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi a proposito dei concorrenti. Per ora, dunque, è inutile soffermarsi su anticipazioni e sui nomi di Belen Rodriguez e Clizia Incorvaia.

