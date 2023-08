Tanta fantasia su causa morte di Antonella Lualdi e Franco Interlenghi oggi

Anche ad agosto enorme fantasia da parte di coloro che puntano a rendere pubblica la fantomatica causa morte di Antonella Lualdi e Franco Interlenghi, alla luce delle notizie ufficiali che purtroppo sono pervenute a tutti oggi. Proviamo ad inquadrare meglio la vicenda, visto che, come sempre accade quando un pesonaggio famoso ci lascia, le teorie sono particolarmente curiose da parte dei soliti noti. Chiaro il riferimento al mondo NoVax, pronto ad incolpare il vaccino Covid di qualsiasi scomparsa ai nostri giorni.

Ancora fantasia su causa morte di Antonella Lualdi e Franco Interlenghi oggi 10 agosto

Insomma, come sempre c’è tanta fantasia quando si tratta di alimentare voci prive di fondamenta sui personaggi famosi, come abbiamo avuto modo di contstatare negli ultimi tempi a proposito di Vanessa Incontrada. Per quale ragione nel titolo del nostro articolo abbiamo parlato senza troppi giri di parole di enorme fantasia a proposito della presunta causa morte di Antonella Lualdi e Franco Interlenghi oggi? Il discorso è semplice ed in fin dei conti lo abbiamo già introdotto in precedenza.

La nota attrice aveva 92 anni ed era ricoverata da un po’ di tempo a questa parte. Ora, non serve certo uno scienziato per comprendere che a quell’età ci siano fragilità tali da farci andare oltre le tesi complottiste connesse al vaccino Covid. Senza dimenticare il fatto che dalla famiglia non siano arrivate comunicazioni ufficiali, utili per farci rispondere al quesito “di cosa è morta”. Insomma, sbilanciarsi in questo momento non ha alcun senso.

Cosa dire poi di Franco Interlenghi? Il compagno di una vita dell’attrice è venuto a mancare ben prima della pandemia. Eppure, anche in questo caso abbiamo chi ipotizza che ci sia il vaccino Covid dietro la sua dipartita. Al momento, dunque, non resta altro da fare che invitare a riflettere tutti coloro che sono pronti a sentenziare sulla causa morte di Antonella Lualdi.

