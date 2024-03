Svelano uscita di anticipi e posticipi di Serie A per vendere biglietti: quando escono

Alcuni utenti parlando già dell’attesa uscita di anticipi e posticipi di Serie A per vendere biglietti, ma ancora non si sa nulla per ora. Quando escono? In giornata, presumibilmente nel pomeriggio, avremo modo di scoprire le date ufficiali e gli orari delle partite di Serie A in programma dalla 31esima alla 33esima giornata. Si tratta di scoprire gli anticipi ed i posticipi relativi a queste partite di aprile, visto come si attendeva l’esito delle italiane in Champions League proprio per poter pianificare date ed orari con più certezza.

Frettoloso parlare dell’uscita di anticipi e posticipi di Serie A per vendere biglietti: capiamo quando escono

Situazione simile rispetto a quella che abbiamo vissuto il mese scorso, per farvela breve. Parliamo di questo perché bisogna fare molta attenzione a chi vende biglietti delle partite che già indicano date ed orari, visto che ancora non si sa nulla. Non è difficile infatti imbattersi in qualche truffa a riguardo, quando insomma non ci si affida ai canali ufficiali capita di dover fare i conti con dei biglietti partite, ma non solo, che invece risultano essere fake.

In questo caso è semplice capire come i biglietti per i match della 31esima giornata di campionato siano falsi, perché non esistono ancora date ed orari ufficiali. Chi sta vendendo tali biglietti con queste informazioni, sta cercando di truffare gli utenti. Per questi ultimi due mesi di campionato tanti tifosi sono alla ricerca di qualche biglietto per le partite più interessanti o semplicemente per godersi un weekend diverso nella città dove gioca la propria squadra del cuore.

Se non si è riusciti ad acquistarli sui vari canali ufficiali, si cerca chi insomma ha intenzione di venderli da privato, ma qua l’attenzione deve essere massima per evitare qualche brutta sorpresa. Non esistono infatti biglietti delle partite in programma durante la 31esima giornata di campionato con date ed orari precisi. Queste informazioni saranno diffuse dalla Lega nel pomeriggio di oggi 19 marzo.

Se qualcuno si è trovato ad acquistare in questi giorni biglietti relativi alle giornate di Serie A sopra menzionate con date ed orari, purtroppo è caduto nella trappola della truffa. Consigliamo come sempre di affidarsi alla vendita dei canali ufficiali, non è inusuale ritrovarsi con biglietti delle partite falsi. Adesso è più chiara la situazione su uscita di anticipi e posticipi di Serie A per vendere biglietti, dopo aver capito quando escono.

