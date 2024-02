Giallo su quando escono anticipi e posticipi di Serie A oggi, ma anche sul recupero Inter-Atalanta

Si diffondono con frequenza crescente informazioni non confermate anche a tema calcio sui social, come constatato giorni fa sulle condizioni di Giovanni Trapattoni, ma anche oggi per coloro che si chiedono quando escono anticipi e posticipi di Serie A. In verità, il sorteggio di Europa League dovrebbe sbloccare le operazioni per la Lega, anche sul recupero Inter-Atalanta, con previsioni iniziali che volevano le date essere ufficializzate nella giornata di lunedì. Tuttavia, un imprevisto potrebbe mettere chi di dovere nelle condizioni di dover anticipare tutto.

Capiamo quando escono anticipi e posticipi di Serie A oggi, ma anche sul recupero Inter-Atalanta

Per quale motivo, da alcuni minuti, è diventato fondamentale capire quando escono anticipi e posticipi di Serie A oggi, ma anche capirci qualcosa di più sul recupero Inter-Atalanta? A complicare tutto è stato proprio il sorteggio di Europa League, che vedrà la squadra di Gasperini impegnata contro lo Sporting Lisbona. La partita verrà anticipata al martedì, visto che lo Sporting non potrà giocare lo stesso giorno del Benfica, impegnato il giovedì a Lisbona. Quindi, nella stessa città.

Anticipare la partita di coppa dell’Atalanta di 48 ore ha però un effetto domino per la Serie A, visto che questo comporterà l’anticipo di Bologna-Atalanta, in programma il weekend antecedente, al sabato. Il problema è che tre giorni prima è previsto il recupero Inter-Atalanta che si trascina da gennaio per la Supercoppa. Il tutto, mentre domenica sera (72 ore prima), i ragazzi di Gasperini giocheranno sempre a San Siro contro il Milan.

Un vero e proprio ciclo di fuoco, senza possibilità di recupero delle energia. Si potrebbe pensare allo spostamento della partita contro l’Inter o il Bologna stesso, ma gli impegni di coppa dei bergamaschi (ancora in lizza anche in Coppa Italia), rischiano di occupare tutti gli slot fino a maggio inoltrato. Per non parlare dell’eventuale prosecuzione del cammino dell’Inter in Champions League.

Insomma, se vi chiedete quando escono anticipi e posticipi di Serie A oggi, ma anche quando ne sapremo di più sul recupero Inter-Atalanta, è probabile che già oggi ci siano annunci della Lega, fermo restando che lo scenario più probabile sia il mancato rinvio di ulteriori match in calendario.

