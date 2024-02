Ora temono la presunta malattia di Giovanni Trapattoni dopo la morte di Andy Brehme

Da alcune ore a questa parte diversi appassionati di calcio temono la fantomatica malattia di Giovanni Trapattoni, spiegandosi in questo modo il fatto che l’ex allenatore della nazionale italiana sia finito ai margini del mondo del calcio. Il tutto, in un contesto nel quale sta facendo tanto rumore l’inaspettata morte di Andy Brehme, giocatore leggendari che, oltre ad aver vinto il Mondiale di calcio nel 1990 con la maglia della Germania, segnando il rigore decisivo nella finale che si è disputata allo Stadio Olimpico di Roma, ha vestito anche le casacche di Inter e Bayern Monaco.

Oggi si teme la presunta malattia di Giovanni Trapattoni dopo la morte dell’ex calciatore Andy Brehme

In mattinata abbiamo già parlato della scomparsa di Brehme con un altro articolo, spiegando a tutti che al momento non abbia alcun senso parlare dei problemi cardiaci citati dalla Bild, da correlare al vaccino Covid. In Italia, purtroppo, spesso e volentieri i NoVax creano queste associazioni senza sapere nulla del quadro clinico di una persona. Lo stesso è avvenuto oggi, alla luce di alcuni contenuti che sono stati pubblicati sui social dai soliti noti.

Il Trap è stato l’allenatre di Brehme per tre stagioni all’Inter, conquistando lo scudetto dei record nel 1989 e la Coppa UEFA in finale contro la Roma due anni dopo. Probabilmente è per questa ragione che in tanti si siano ricordati dell’allenatore in queste ore, dopo aver appreso la notizia della morte del terzino. A prescindere da questo, ad oggi non ci sono fonti o annunci sufficienti per credere alla presunta malattia di Giovanni Trapattoni.

Come sempre avviene in questi casi, invitiamo tutti alla massima prudenza. Al netto delle reazioni emotive che si possono avere dopo la morte di Brehme, non è il caso di alimentare notizie non confermate, come quelle relative alla fantomatica malattia di Giovanni Trapattoni.

